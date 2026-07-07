LeBron James fija una postura y monta el lío

Al igual que en 2010, 2014 y 2018, King James tiene a varias franquicias paralizadas esperando a que se decida; dos aparecen como favoritas y su agente lanza un aviso

Los que conocen la historia de LeBron James deberían esperarlo. Y, sin embargo, ha vuelto a repetirlo. La hasta ahora estrella de Los Angeles Lakers lo hizo en 2010, lo volvió a repetir en 2014 y, una vez más, aunque menos, en 2018. Así que ahora a pocos les extraña que vaya a hacerlo una vez más y tenga a todo el mundo pendiente de él todo el verano.

Su agente, Rich Paul, reveló en una de las muchas entrevistas que ha dado recientemente que 27 de los 29 equipos de la NBA se habían puesto en contacto con él después de que LeBron James informara a los Lakers de su intención de marcharse.

Y el propio Paul dejó claro en una entrevista con Mark Medina, de Forbes, que su decisión no se iba a tomar a la ligera. “No creo que esto -la elección- suceda pronto. No creo que sea en los próximos días", afirmó el agente de James, quien confirmó que la estrella de Akrom se va a tomar su tiempo".

LeBron James se lo toma con calma

LeBron James tiene a todos acostumbrados a tenerlos expectantes y, su agente, a negociar en secreto condiciones antes de que tome la decisión. De ahí que sean varios los equipos que tengan paralizada su temporada baja para poder afrontar la puja por la veterana estrella de la NBA.

De todos los nombres que han aparecido en los últimos tiempos, Marc Stein, de The Stein Line, los ha reducido a seis: Cavaliers, Warriors, 76ers, Heat, Timberwolves y Nuggets. Según este analista de la NBA, estos seis son los que siguen confiando firmemente en que aún tienen posibilidades de fichar a LeBron James.

Si, en cambio, miramos las casas de apuestas. Cavaliers y Warriors, los dos primeros con los que ha sido vinculado, aparecen por ese orden como principales destinatarios para hacerse con James. También son los que más empeño están poniendo para hacerse con él. Ambos tienen opciones para generar mayor flexibilidad salarial. Mientras que el resto de contendientes tendrían que liberar más espacio salarial para acometer su fichaje.

El agente de James da pistas

Pero nadie logra descifrar las intenciones de James. Su agente, aparte de estos seis, también nombró a Celtics, Mavericks, Knicks o Spurs. Y dio algunas pistas, aunque también amplió la incertidumbre. “Me adapto a su horario. No puedo decirle a qué ritmo tiene que ir. Cuando me diga lo que va a decidir, entonces les avisaré”, afirmo.

Sí deja claro que LeBron James, esta vez, "parte de cero" y no tiene ningún objetivo específico que le 'obligue', como sí tenía antes. “Cuando se fue de Cleveland, tenía que ganar un anillo. Cuando regresó, tenía que cumplir su promesa... Ahora es el momento en que puede decidir qué quiere hacer y cómo quiere hacerlo”, afirma sobre la estrella de 41 años, que se está pensando mucho cómo va a ser su última experiencia como jugador de baloncesto.