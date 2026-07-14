Sergio de Larrea deslumbra en la NBA y logra su primer MVP

El joven base español se marca un partido soberbio en Las Vegas Summer League y el propio entrenador de los Dallas Mavericks destaca su dedicación: "Me manda vídeos de noche para estudiar a los rivales"

La progresión de Sergio de Larrea está siendo espectacular. Si hasta antes de la celebración del draft se dudaba de si daría el salto o no a la NBA, rápidamente tal duda quedó disipada ante el enorme interés de unos Dallas Mavericks que cerraron un traspaso para hacerse con sus servicios y que le ven como una gran apuesta de presente y futuro. ¿Cómo ha respondido el jugador español? Con su primer MVP.

Exhibición y MVP para Sergio de Larrea

Disputar Las Vegas Summer League es una cosa y otra bien distinta llegar desde Europa y ser el mejor. Justo eso ha hecho el base vallisoletano, que jugando ante Memphis Grizzlies ha dado una auténtica exhibición de fundamentos y estadísticas al terminar con un doble-doble de 16 puntos y 12 asistencias (máximo de su carrera en pases de canasta).

Acabado el choque con victoria para los de Texas, el entrenador del equipo en la clásica competición de verano, Joe Boylan, no ha dudado a la hora de elogiar el trabajo y dedicación del joven point guard español. "Creo que tiene un increíble instinto para el juego. Me estaba enviando clips anoche sobre cómo atacar la defensa que propone Memphis. Es un estudiante del juego... Luchó hasta el agotamiento ahí fuera...", comenta tras verle hacer este partidazo.

La satisfacción en el equipo es máxima. Si bien confiaban enormemente en la cualidades de 'Larry', es obvio que no esperaban que se adaptase tan bien al estilo de juego de la competición estadounidense; tanto es así que viendo lo conseguido en el último encuentro no han dudado a la hora de elegirle MVP del mismo.

'Larry', encantado en Dallas

Antes viajar para disputar la Liga de Verano se deslizó que podía ser una especie de prueba para ser si realmente quería iniciar ya su carrera en la mejor liga de baloncesto del mundo. Pues bien, escuchándole hablar parece no haber duda alguna respecto a su permanencia en territorio norteamericano.

"Dallas llevaba tiempo siguiéndome y yo he sido fan de ellos de pequeño. Pero más allá de eso, sobre todo, sé desde el principio que tenían confianza en mí y me sentía física y mentalmente preparado para dar el salto", sentencia.