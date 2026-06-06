Desastre de Victor Wembanyama para dejar el anillo en bandeja a los Knicks

Los de la Gran Manzana vencen por segunda vez en San Antonio y las estadísticas dice que con el 2-0 que tienen a su favor es imposible que no se coronen campeones 53 años después

Esto se va terminando. Si bien pensamos siempre en unas Finales NBA largas y cruentas entre San Antonio Spurs y New York Knicks, los segundos han dado tal golpe sobre la mesa que a día de hoy parece imposible que les escape el campeonato. Más claro: dos partidos en Texas, dos victorias y regreso al Madison Square Garden pudiendo certificar el anillo 53 años después ante un Victor Wembanyama que acabó firmando su particular desastre.

Lo cierto es que este Game 2 fue opuesto al primero salvo por un detalle: volvieron a ganar los Knicks. Motivados por haber ganado en el encuentro inicial, los de Mike Brown apretaron tras el paso de vestuarios hasta colocarse 14 puntos arriba. Sin embargo, en este caso los de Mitch Johnson fueron los que reaccionaron a tiempo para ponerse dos puntos arriba a 57 segundos del final –primera vez en toda la segunda parte–. Se las prometían felices, pero los neoyorquinos tenían otros planes.

En la siguiente posesión, y volviendo a dar muestras de una clase sin medida, Jalen Brunson firmó un canastón con el que empató el partido. Y justo tras esa demostración de templanza y talento, llegó el desastre de Wembanyama. Primero erró un tiro, después regaló un balón cuando los Spurs volvían a atacar para ganar, y por último falló el lanzamiento que les hubiese dado la victoria sobre la bocina. Entre medio, un tiro libre de Brunson que bastó para hacer estallar de júbilo a la Gran Manzana por 104-105.

Los Knicks no son los Thunder, sino un gran problema

No pocos se lanzaron a definir el Spurs vs Thunder del Oeste como la final anticipada de la competición estadounidense. Por juego, por defensa, por físicos, por récord en temporada regular... Por todo ello podían parecer los dos mejores equipos y, por tanto, que de ahí saldría el ganador de la NBA 2025-26. La cuestión es que estos Knicks son una cosa muy diferente.

Al venir del Este y ser los cruces entre conferencia mucho menos en temporada regular, es obvio que los de San Antonio se prepararon el año pensando en que si ganaban a los vigentes campeones 'lo tenían hecho'. Pues nada más lejos de la realidad. Los Knicks les han cogido a contrapié para dejarles tiritando.

La estadística que corona a los Knicks

Los Knicks no solo van 2-0 arriba, sino que lo han hecho ganando los dos primeros partidos a domicilio. Se trata de una auténtica rareza, ya que solo se había dado anteriormente en tres ocasiones: Lakers en Syracuse en 1950, Bulls en Phoenix en 1993 y Rockets en Orlando en 1995. En todas esas Finales los que empezaron golpeando en la carretera terminaron siendo campeones. Los de Mike Brown no lo tienen hecho, pero sí en bandeja.