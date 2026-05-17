Shai Gilgeous-Alexander mantiene su corona como MVP de la NBA

La súper estrella de los Oklahoma City Thunder revalida condecoración como jugador más valioso de la competición estadounidense por delante de Victor Wembanyama y Nikola Jokic

Se han cumplido los pronósticos. Tras otra excelente campaña tanto a título individual como colectivo con los Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander ha sido nombra MVP de la temporada 2025-26 de la NBA, tal y como adelanta Shams Charania de ESPN.

En la carrera hacia el prestigioso premio el canadiense se ha impuesto a otros dos jugadores que han brillado con luz propia a lo largo de la campaña como son Victor Wembanyama de los San Antonio Spurs y Nikola Jokic de los Denver Nuggets.

A la espera de conocer con exactitud el reparto de los votos, lo que sí sabemos es que Shai se ha convertido en el 14º jugador en la historia de la NBA en lograr el MVP en años consecutivos, algo que hicieron entre otros el mencionado Jokic y otros grandes ilustres del baloncesto como Steve Nash, también de Canadá.

Shai, un espectacular 64-18 con los Thunder

Si bien los números de Shai Gilgeous-Alexander son espectaculares –hablamos de un promedio de 31,1 puntos, 4,3 rebotes, 6,6 asistencias y 1,4 robos de balón en 68 partidos disputados, jugando una media de 33,2 minutos–, lo que marca también la diferencia es haber logrado por segundo año consecutivo el mejor balance de la competición, exactamente un tremendo 64-18.

Tal récord es el que ha permitido a OKC haber entrado en playoffs con ventaja de campo en cada una de las rondas, incluida la que tienen a partir de este lunes 18 de mayo frente a unos San Antonio Spurs que son sin duda una gran amenaza para ellos, ya que en temporada regular les ganaron cuatro partidos de cinco.

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