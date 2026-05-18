Cleveland Cavaliers completa el cuadro de las finales de conferencia de la NBA

Los de Ohio arrasan a Detroit en el séptimo partido de segunda ronda de playoffs con una gran actuación de Donovan Mitchell para citarse en las finales de la Conferencia Este con los New York Knicks

La NBA está entrando ya en su recta final. Tras superar las dos primeras rondas de playoffs, ahora llegan las finales de conferencia, instancia para la que los Cleveland Cavaliers han sido los últimos en conseguir billete al batir a los Detroit Pistons en el Game 7 por 94-125. Sí, ha sido una auténtica paliza con la firma de Donovan Mitchell para medirse en la siguiente eliminatoria con los New York Knicks.

Lejos de sufrir el séptimo partido, los chicos de Kenny Atkinson pasaron por encima de su rival. Al descanso ganaban por 17 puntos y al entrar al último cuarto ya habían estirado la renta hasta los 27... Exacto, es que directamente no hubo partido.

Podemos decir que el talento se ha impuesto. Detroit fue el mejor equipo de la temporada regular, pero es que los Cavs cuentan con dos súper estrellas como Donovan Mitchell y James Harden. El primero se fue hasta los 26 puntos y 8 asistencias, mientras que solo necesitaron del segundo 9 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias. No necesitaron forzar más, ya que además tienen por ahí a un tal Evan Mobley que firmó un doble-dole de 21 puntos y 12 rebotes.

La siguiente parada, los Knicks, será aún más dura. Los de la Gran Manzana están firmando una playoffs espectaculares y de cara a la final del Este recuperarán además a OG Anunoby. Una vez más, los de Ohio no tendrán el factor cancha a su favor, pero ya han demostrado que saben manejarse en tal escenario.

En el Oeste, Thunder contra Spurs

Por el otro lado del cuadro; es decir, la Conferencia Oeste, los actuales campeones se verán las caras con los San Antonio Spurs. Es la eliminatoria más esperada desde hace meses, exactamente cuando comprobamos que los de Texas eran capaces de batir a OKC con cierta holgura.

Obviamente la eliminatoria es un duelo entre Shai Gilgeous-Alexander, recién nombrado MVP por segunda campaña consecutiva, y Victor Wembanyama, la gran amenaza para que su reinado salte por los aires más pronto que tarde. El francés se ha curtido en dos eliminatorias previas ante Portland Trail Blazers y Minnesota Timberwolves, por lo que llega con el colmillo afilado a la batalla ante los Thunder.

Aunque no queremos precipitarnos, los analistas están de acuerdo en que el ganador de la Conferencia Oeste tiene todas las papeletas para hacerse con el anillo en el mes de junio. Sí, podemos hablar de una final anticipada.