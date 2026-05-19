Jamahl Mosley cambia Orlando por New Orleans en un abrir y cerrar de ojos

El entrenador estadounidense estaba hace escasas semanas disputando los playoffs de la NBA al mando de la franquicia de Florida, la cual le despidió tras caer en primera ronda ante los Detroit Pistons

Pocas veces ocurre algo así en la NBA. En una competición con 30 equipos y numerosos entrenadores esperando a sus despachos a que les llamen, el despido de uno en contrato suele traducirse en un periodo razonable alejado de los banquillos. Pues bien, Jamahl Mosley ha tomado justo el camino contrario para firmar como entrenador de los New Orleans Pelicans días después de ser despedido por los Orlando Magic.

Dándose la casualidad de que le tenían en su lista de candidatos, la franquicia de Luisiana no ha dudado a la hora de echar la red sobre Mosley, quien firma por cinco años tras perder su trabajo exactamente el pasado 4 de mayo. Exacto, dos semanas y vuelta al lío.

Los Pelicans, convencidos con Jamahl Mosley

Lo cierto es que los números del head coach no han sido malos con los de Florida. En las últimas tres campañas ha alcanzado los playoffs, si bien en los de esta temporada 2025-26 ha dolido especialmente perder una renta de 3-1 en primera ronda con los Detroit Pistons, lo cual no ha hecho cambiar de opinión a New Orleans. Así lo explica Joe Dumars, vicepresidente ejecutivo del equipo.

"Jamahl se ha ganado un enorme respeto en toda la NBA por su liderazgo, profesionalismo y las sólidas relaciones que desarrolla con los jugadores y el cuerpo técnico. Ha demostrado consistentemente su capacidad para desarrollar jóvenes talentos, a la vez que ha creado equipos que compiten con tenacidad, disciplina y unidad. Sus equipos reflejan su estilo de entrenamiento a través de su intensidad defensiva, esfuerzo, preparación y compromiso con el juego correcto. Estas cualidades refuerzan la estabilidad a largo plazo de una cultura ganadora", expresa el directivo en el comunicado.

Siempre fue el primero de la lista

Según han podido saber en ESPN, la plana mayor de New Orleans se mantuvo en continua comunicación con Mosley y su agente, Bret Just de WME Basketball, tras su despido de los Magic. Ambas partes se reunieron formalmente en persona la semana pasada en el NBA Draft Combine de Chicago, donde se trazó el plan para que se hiciese cargo del equipo.

En cuanto al resto de candidatos, Dumars llevó a cabo una exhaustiva búsqueda, la cual incluyó conversaciones con los asistentes de los Milwaukee Bucks, Darvin Ham y Rajon Rondo, el asistente de los Brooklyn Nets, Steve Hetzel, y el entrenador interino de los New Orleans Pelicans, James Borrego, quien ha terminado por perder su puesto.

El germen de la decisión está en que los Pelicans entienden que la situación actual del equipo es similar a la que se encontró Mosley en los Magic allá por el año 2021. Su capacidad para desarrollar y mejorar a un equipo ha sido clave.