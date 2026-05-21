Oklahoma se levanta al ritmo de Shai y paga a Wembanyama con la misma moneda

Los Thunder igualan la eliminatoria de finales de la Conferencia Oeste frente a los de Texas con una fantástica actuación del dos veces MVP, que firma 30 puntos y 9 asistencias para resarcirse tras su irregular primer día

Esto va para largo... y nosotros que nos alegramos. Si el primer combate fue épico, este segundo entre Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs nos ha recordado que ambos tienen suficientes recursos para marcar diferencias; no en vano, ni la lesión de Jalen Williams ha frenado a OKC para vencer por 122-115 y poner el 1-1 en las finales de la Conferencia Oeste.

Para sellar el triunfo los Thunder han contado con una versión muy mejorada de su gran estrella, un Shai Gilgeous-Alexander que ha liderado a los suyos con 30 puntos y 9 asistencias, cometiendo además una sola pérdida de balón. Es justo ese control de balón el que ha marcado la diferencia. Si Oklahoma City redujo al máximo las pérdidas para quedarse en únicamente 11, los Spurs por contra cometieron hasta 21, siendo especialmente sangrante ver a Stephon Castle tener hasta nueve...

Lo cierto es que los Thunder fueron mejores durante todo el partido. Victor Wembanyama no faltó a la cita con 21 puntos, 17 rebotes y 4 tapones, pero en esta ocasión la defensa de los de Texas no fue capaz de frenar las acometidas de un rival que logró una renta de 13 puntos a seis minutos del final que a la postre fue definitiva.

El paso al frente de Shai Gilgeous-Alexander

Tenemos que hablar de Shai más detenidamente. En el Game 1 estuvo errático, incluso nervioso, hasta el punto de quedarse en un 33 por ciento en tiros de campo que poco habla de su verdadera condición como jugador de baloncesto, la cual es la de un dos veces MVP que anoche salió a relucir.

Desde el primer minuto el base de OKC tomó el mando de las operaciones y no dio oportunidad alguna a los Spurs, cuya defensa en esta ocasión no pudo frenar a un Shai que se iría a los 30 puntos con un 12 de 24 en tiros de campo. Además, aportó en todas las facetas del juego hasta el punto de poner dos tapones.

Lesiones por ambos bandos

Así es. Por parte de Oklahoma vimos caer de nuevo a Jalen Williams con una nueva dolencia en el isquiotibial izquierdo. Tras un solo partido tras el anterior problema, en esta ocasión es una contractura la que le devuelve a la enfermería. En San Antonio no están mucho mejor, ya que a la baja de De'Aaron Fox se suma ahora la de un Dylan Harper, clave en la rotación, con una lesión en el tendón de la corva.