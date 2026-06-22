Dallas Mavericks fulmina a una leyenda del equipo y contrata un nuevo jefe para Cooper Flagg

La organización de Texas no se anda con rodeos y se la juega con un entrenador sin experiencia en la NBA para que dirija los designios de su joven estrella en las próximas temporadas

Mientras otros muchos equipos están centrados en sus plantillas y en darles forma a través del draft –también con traspasos–, Dallas Mavericks ha vivido las últimas semanas con la necesidad de encontrar un nuevo líder para su vestuario, ya que Masai Ujiri, nuevo presidente de operaciones de baloncesto de la franquicia, despidió ipso facto a Jason Kidd, campeó con ellos en 2011. Pues bien, ya lo tienen.

Según informa Shams Charania de ESPN, la organización de Texas ha llegado a un acuerdo con el entrenador de la Universidad de Michigan, Dusty May, quien ha acordado convertirse en el nuevo head coach de los Mavs y, por tanto, en nuevo jefe de Cooper Flagg.

Aunque May ha ganado la última edición de la NCAA con Michigan, no deja de ser una apuesta arriesgada, ya que nunca ha entrenador en la NBA y está por ver si sus métodos se pueden aplicar con buenos resultados al profesionalismo. En todo caso, no sorprende que Dallas opte por un técnico que lleva años tratando con jugadores jóvenes y ayudando en su progresión, ya que justo eso es Cooper Flagg, número 1 del draft de 2025.

Cooper Flagg, la pieza sobre la que gira todo

Tras el trauma que supuso el traspaso de Luka Doncic, Dallas tuvo la enorme suerte de conseguir la elección número 1 del draft para elegir a Cooper Flagg, pieza que ha cambiado por completo la lectura de presente y futuro del equipo.

De este modo, todo lo que pretenden en Dallas es rodearle de la mejor manera posible para que pueda progresar y ser la súper estrella que todos esperan. Y sí, en ese camino no solo entra la llegada del nuevo técnico, sino que también se habla de que prácticamente toda la plantilla, a excepción de Kyrie Irving, está en venta; tanto es así que una pieza esencial como P.J. Washington podría salir traspasado en breve para lograr más activos pensando en el futuro.

La trayectoria de Dusty May

Aunque desconocido para el gran público, Dusty May ha construido igualmente una excelente carrera como entrenador en el baloncesto universitario de Estados Unidos, donde ha demostrado su capacidad para desarrollar programas competitivos y maximizar el talento de sus jugadores.

Tras desempeñarse como asistente en varias universidades, su salto al 'estrellato' llegó como técnico de la Universidad de Florida Atlantic Owls, donde transformó al programa en una potencia emergente. Con tal equipo alcanzó una histórica Final Four de la NCAA en 2023. Tal éxito hizo que la Universidad de Michigan, con la cual ha sido campeón en la NCAA de 2026.