Joel Embiid vuelve y los Lakers certifican su condición de gran amenaza

El pívot camerunés regresó a las canchas tras tres semanas de ausencia a causa de molestias en la rodilla derecha, pero no pudo evitar la derrota de los Sixers

Noche con hasta ocho partidos NBA, pero en la que dos detalles brillan por encima del resto. Por un lado tenemos a un Joel Embiid que por fin retornó a las pistas tras tres semanas de dudas, y por otro a unos Lakers empeñados en subrayar su condición de gran peligro para los grandes favoritos al anillo de 2026, los Oklahoma City Thunder.

Empezando por lo ocurrido en Philadelphia, tenemos que los aficionados de los 76ers disfrutaron del regreso a la acción de Joel Embiid, el cual sin embargo no estuvo acompañado de la ansiada victoria, ya que cayeron ante Atlanta Hawks por 134-142 tras dos prórrogas.

El center camerunés, quien jugó 30 minutos –su mejor marca de la temporada– no estuvo sobre el parqué en la segunda prórroga tras perderse los nueve partidos anteriores por molestias en la rodilla derecha. Terminó con 18 puntos, con 6 de 14 en tiros de campo. No fue suficiente para vencer, pero ello no evita que Embiid subraye lo importante que fue dar este paso de cara a lo que resta de temporada, que es mucho.

"Creo que la primera mitad fue bastante buena. Cuando ha pasado casi un mes y solo has tenido dos sesiones en la cancha, con altibajos, sabes que va a ser difícil. Estoy feliz de haber tenido la oportunidad de jugar e ir progresando... A partir de ahí... Realmente no me juzgo por los tiros que meto o no. Esta noche se trataba de cómo me movía lateralmente, cómo me sentía saltando y todo eso. Esta noche fue un buen paso en ese sentido", aclara.

Siete triunfos consecutivos de Lakers

Si por Philadelphia todo son dudas, en Los Ángeles parecen convencidos de haber dado con la tecla. Luka Doncic está mejor que nunca, Austin Reaves ha dado un gran salto en su juego y DeAndre Ayton está jugando con un verdadero número 1 del draft.

Con tales ingredientes, y pese a que LeBron James vuelve a estar fuera por una lesión en el pie, los Lakers acabaron anoche con los New Orleans Pelicans por 133-121 mientras el esloveno se iba hasta los 34 puntos. Van siete triunfos consecutivos para alcanzar un balance de 14-5, ocupar la segunda plaza de la Conferencia Oeste y ser una de las grandes amenazas para el reinado de los Oklahoma City Thunder.

Resultados de la noche en la NBA

Utah Jazz 101-129 Houston Rockets

Cleveland cavaliers 115-117 Boston Celtics

New York Knicks 116-94 Toronto Raptors

Philadelphia 76ers 134-142 Atlanta Hawks

Portland Trail Blazers 115-123 Oklahoma City Thunder

Minnesota Timberwolves 125-112 San Antonio Spurs

Sacramento Kings 107-115 Memphis Grizzlies

Los Angeles Lakers 133-121 New Orleans Pelicans