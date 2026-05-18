Dudas con el regreso de Mourinho al Real Madrid: "El interrogante es saber si las segundas partes pueden ser positivas"

Luis Milla, ex futbolista del Real Madrid, duda con la posible segunda etapa de Mourinho en el Real Madrid

La posible vuelta de Mourinho al Real Madrid coge fuerza. El fracaso deportivo de dos temporadas consecutivas merece soluciones eficaces y el nombre del portugués es el primero que se le viene a la cabeza a Florentino Pérez para tratar de cohesionar un vestuario completamente roto. Pero la figura de Mourinho genera debate en el madridismo y, aunque es un entrenador indiscutible, su segunda etapa como madridista es una incógnita, según ha desvelado Luis Milla, ex futbolista del Real Madrid, durante el XV Torneo Solidario de pádel de Clínica Menorca celebrado este lunes en la Ciudad de la Raqueta de Madrid.

"Le ha sacado mucho rendimiento a los equipos donde ha estado. El interrogante es saber si las segundas partes pueden ser positivas, pero es un hombre que tiene experiencia. Tengo la sensación de lo que quiere buscar el Madrid, sobre todo tras este último año en el que ha habido la sensación de desgobierno. Creo que esa es la idea, que venga un entrenador con experiencia, que conozca la casa y que conozca a los futbolistas", afirmó Milla sobre el portugués.

Asimismo, afirmó que Mourinho sabrá manejar bien el vestuario del Real Madrid y gestionar la "cantidad de egos" en jugadores de "mucho nivel", aunque advirtió que el trabajo no consiste sólo en administrar los nombres, también "cuadrar" un "estilo" de juego y en un "cambio importante" respecto a la actual plantilla. "La duda es saber si es la persona adecuada teniendo en cuenta la plantilla y los futbolistas que tiene. Yo soy de los que piensa que tienen que venir 6, 7 u 8 jugadores nuevos. No sé si a nivel de contractual después será posible fichar y vender tantos jugadores, pero creo que tiene que haber un cambio importante", admitió.

Sobre si será al final un cambio positivo para el futuro del club blanco, declaró que sólo el tiempo lo sabe, pero que, de momento, deben dejarle trabajar en caso de ser el portugués el técnico elegido: "Veremos si aciertan con los fichajes. Que acierten con la planificación, que le dejen trabajar, que él posiblemente va a exigirlo, que le dejen tranquilo, que le dejen trabajar y que sea una gestión deportiva que pueda gestionarla él"

Luis Milla apoya la decisión de Florentino Pérez

En otro orden de cosas, Luis Milla, cuestionado por la convocatoria de elecciones anunciada por Florentino Pérez, señaló que entendió el mensaje del actual presidente blanco de sentirse "molesto" tras las críticas, al igual que le pareció bien la apertura del proceso electoral: "A mí me ha parecido bien lo que ha hecho. Pero eso sí, ahora el candidato que se pueda presentar necesita su tiempo, necesita su dinero, necesita apoyos para poder presentarse".

La salida de Carvajal según Luis Milla

Por último y para cerrar su repaso a la actualidad del Real Madrid, Luis Milla no quiso pasar por alto la despedida de Carvajal del conjunto blanco. Milla dijo de él que es una "leyenda", además de desearle lo mejor para el futuro. "Todos tenemos la imagen con Di Stéfano en la inauguración de la Ciudad Deportiva. Una lástima que se tenga que despedir en un año tan feo y raro. No sé si seguirá jugando o ya piensa en retirarse pero le deseo lo mejor", concluyó.