El Real Madrid, a las puertas de un récord histórico en el Mundial 2026

El club blanco también destaca en el Mundial 2026 gracias a la calidad de sus jugadores, que están a punto de batir un nuevo registro para el equipo español en la historia de los Mundiales

El Real Madrid ya ha realizado varios fichajes para comenzar su planificación para la próxima temporada, pero es cierto que con el Mundial 2026 de por medio, el inicio del equipo se retrasará de forma notable. Aprovechando que hay una gran asistencia madridista en esta prestigiosa competición de selecciones, es importante reconocer que sus jugadores no sólo destacan vestidos de blanco, también lo hacen con sus respectivos países, y ahora están a punto de batir un récord histórico.

El Mundial inicia este 9 de julio los cuartos de final, en los que ya sólo quedan ocho países de los 48 que empezaron. En esta recta final, los jugadores del Madrid deben dar un paso al frente si quieren conseguir un récord importante para el Madrid en esta competición, a punto de ser el club que más goles aporta en una misma edición de una Copa del Mundo, gracias a la efectividad de sus jugadores.

El Real Madrid está a tres tantos de ser el club con más goles de la historia de los Mundiales en una misma edición

Las competiciones de selecciones separan y enfrentan a compañeros de clubes, que se centran ahora en conseguir el éxito para su país. Sin embargo, también hay un reconocimiento a cada club por aportar a los mejores jugadores del torneo, o en este caso, a los máximos goleadores. El Real Madrid lleva en estos momentos 16 goles aportados por sus jugadores. Estos tantos son gracias a cuatro jugadores. 7 goles de Mbappé, 4 de Vinícius Jr y Jude Bellingham, y uno de Arda Guler.

Es decir, entre los jugadores que defienden la camiseta blanca que han marcado en este torneo, ya van 16 goles en total. Están sólo a tres de alcanzar al máximo registro, que son 18 goles producidos por jugadores de un mismo club, una estadística que marcó el Budapest Honvéd en 1954 y que igualaron el Bayern de Múnich en 2014 y el París Saint-Germain en 2022. Ahora el Madrid tiene la oportunidad de que entre sus jugadores sumen 19 tantos y ser así el primer club que consigue que entre sus jugadores sumen 19 dianas en una Copa del Mundo.

Mbappé, Bellingham y Brahim son los jugadores que pueden hacer historia para el Madrid en el Mundial

Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Thibaut Courtois, Brahim Díaz, y los nuevos fichajes de este verano, Ibrahima Konaté y Marc Cucurella, son los jugadores del Bernabéu que aún quedan con opciones de pelear por la Copa del Mundo. También los que pueden completar la hazaña y conseguir que el Madrid marque un nuevo récord, esta vez hasta en un Mundial. Sin embargo, por las posiciones de varios de ellos, hay tres que se echan la consecución de esta marca.

Se trata de Kylian Mbappé, máximo goleador histórico de Francia; Jude Bellingham, que está siendo una de las piezas claves de Inglaterra; y Brahim Díaz, el segundo máximo asistente de esta edición. El jugador francés, el inglés y el marroquí, por sus posiciones, son las grandes esperanzas blancas para conseguir establecer una nueva marca como club en un torneo que se disputa por países.

El Real Madrid, líder de contribuciones de gol del Mundial 2026

Por lo pronto, a la espera de los últimos partidos para comprobar si firman este nuevo récord o no, ya son el equipo que ha generado las máximas contribuciones de gol en esta edición del Mundial. Los jugadores del equipo que dirige Florentino Pérez son los que más goles y asistencias han producido en este Mundial 2026, con 30 contribuciones de gol, repartidas entre los 16 goles y 14 asistencias.