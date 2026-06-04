Florentino Pérez busca un impulso 'galáctico' y podría anunciar el fichaje de Vitinha

El presidente del Real Madrid acudirá esta noche al programa 'Horizonte', de Iker Jiménez, donde intentará recuperar el control de la campaña electoral con la confirmación de la llegada de una estrella internacional; en Portugal apuntan al centrocampista luso del PSG como el único que puede encajar; el delirio total sería repetir un 'caso Figo' con Lamine Yamal

La guerra electoral del Real Madrid entra en sus horas más decisivas. Después del impacto mediático provocado por Enrique Riquelme con el anuncio de Erling Haaland en 'El Hormiguero', todas las miradas apuntan ahora hacia Florentino Pérez.

El actual presidente se movió inteligentemente con una contraprogramación rápida y eficaz, vistiendo a José Mourinho con la camiseta del Real Madrid justo en el primer emplazamiento publicitario tras la intervención televisiva de su adversario a la presidencia.

Sin embargo, el mandamás blanco sabe que no es suficiente. La carta de Mourinho no puede competir con dos fichajes estrella como los de Rodri Hernández y Erling Haaland, con una dirección deportiva gobernada por Raúl González Blanco y Fernando Hierro como responsable de cantera y con un 'bombazo' mediático en forma de entrenador que su rival se está guardando para el final.

No será una respuesta cualquiera

Consciente de que necesita un impulso, Florentino Pérez prepara un anuncio galáctico, como antaño, un fichaje que ilusione al madridismo y que anime al socio a renovarle la confianza con el voto en las elecciones del próximo domingo 7 de junio.

El mandamás blanco tiene previsto intervenir este jueves en 'Horizonte', el programa de Iker Jiménez, y en el entorno madridista crece la sensación de que va a pasar al ataque con un fichaje galáctico. En este sentido, hay un nombre que empieza a sonar con fuerza por encima del resto y no es otro que el de Vitinha.

El centrocampista portugués del Paris Saint-Germain se ha convertido en una de las grandes referencias del fútbol europeo. Recién proclamado campeón de la Champions League por segunda temporada consecutiva, el internacional luso aparece en muchas quinielas como la carta definitiva que Florentino guardaba para la recta final de la campaña.

La irrupción de Haaland en el debate electoral obliga al actual mandatario blanco a mover ficha. Mourinho ya fue presentado como el gran líder del nuevo proyecto deportivo, pero en la candidatura son conscientes de que la pelea por el relato pasa también por los nombres que saltan al césped.

El heredero de Kroos y Modric

Si hay una posición que el madridismo considera necesitada de una gran incorporación es la sala de máquinas. Desde la jubilación de Toni Kroos y el adiós de Luka Modric, el equipo blanco ha echado en falta un futbolista capaz de gobernar los partidos desde la medular con la misma autoridad que los dos mitos del centro del campo madridista.

El portugués se ha convertido en el cerebro del PSG campeón de Europa. Su crecimiento ha sido espectacular hasta convertirse en uno de los mejores centrocampistas del continente, un futbolista capaz de dirigir el juego, acelerar los ataques, asociarse en espacios reducidos y aportar una personalidad competitiva impropia de su edad.

Precisamente, ese perfil es el que lleva años buscando el Real Madrid. Por eso no sorprende que el nombre del internacional portugués haya reaparecido con fuerza en pleno tramo final de la campaña electoral.

La conexión Mourinho-Mendes

La operación tendría además varios elementos que alimentan la especulación. Por un lado aparece José Mourinho, anunciado por Florentino Pérez como entrenador de su proyecto. Por otro, Jorge Mendes, agente tanto del técnico portugués como de Vitinha. La relación entre Florentino y el poderoso representante luso atraviesa uno de sus mejores momentos de los últimos años, una circunstancia que facilitaría cualquier negociación de gran magnitud.

En Portugal ya se habla abiertamente de esa posibilidad. El nombre de Vitinha ha comenzado a circular en diferentes medios como uno de los grandes movimientos que podría intentar el Real Madrid durante el próximo mercado.

No sería una operación sencilla

El PSG domina actualmente el fútbol europeo, acaba de conquistar su segunda Champions consecutiva y considera al centrocampista luso una pieza estratégica dentro del proyecto de Luis Enrique. Sacarlo de París exigiría una inversión gigantesca y una negociación compleja. Precisamente por eso tendría un enorme impacto electoral.

Vitinha tiene contrato con el PSG hasta junio de 2029 y su valor de mercado supera actualmente los 140 millones de euros.

Vitinha no será el único nombre

Florentino tiene ya cerradas las contrataciones de Ibrahima Konaté y de Denzel Dumfries para su defensa, además de haber decidido recomprar a Nico Paz al Como por diez millones de euros, pero su candidatura necesita otro impulso y es por ello que el anuncio de un fichaje de primer orden internacional se hace ahora muy necesario.

Vitinha reúne todos los ingredientes para convertirse en ese golpe de efecto. Es joven, acaba de ganar dos Champions consecutivas, representa el presente y el futuro del fútbol europeo y ocupa precisamente la posición que el madridismo lleva años reclamando reforzar. Nada está cerrado oficialmente, pero el runrún es cada vez más intenso. Si Florentino realmente busca un contragolpe capaz de eclipsar el anuncio de Haaland y recuperar el control de la campaña, pocos nombres parecen tan poderosos como el del cerebro portugués del PSG.

Las elecciones se celebran este domingo, por lo que las próximas horas se presentan decisivas.

El fichaje de Lamine Yamal, el delirio total

El mundo del fútbol lleva días especulando con el nombre del gran fichaje en el que trabaja Florentino para ganar las elecciones y recuperar la confianza del madridismo.

Se ha hablado de José Mourinho como líder del proyecto, de los refuerzos en defensa, incluso de Vitinha... pero hay una nueva corriente que ya es delirio total, una bomba definitiva, y no sería otra que Lamine Yamal.

Conocidos 'influencers' como Ibai Llanos han comenzado a deslizarlo en sus redes sociales en lo que se interpreta como un deseo de saciar los instintos más primitivos del madridismo, aunque a priori no parece que pueda convertirse en una realidad abordable.