El Bayern Múnich se proclama campeón de la Bundesliga y apunta al triplete

El conjunto bávaro, entrenado por Vincent Kompany, vence al Stuttgart, firma su 35ª liga y se lanza a por la DFB Pokal y la Champions League tras una temporada histórica en Alemania

El Bayern Múnich se proclamó campeón de la Bundesliga tras vencer 4-2 al Stuttgart en el Allianz Arena, asegurando matemáticamente el título a falta de cuatro jornadas. El equipo dirigido por Vincent Kompany alcanza los 79 puntos y amplía su ventaja sobre el Borussia Dortmund, certificando su dominio en el campeonato.

El triunfo llega en un contexto ideal para los bávaros, que también se vieron beneficiados por la derrota del Dortmund ante el Hoffenheim. Con esta combinación de resultados, el Bayern suma su 35º título de Liga y refuerza su candidatura a un histórico triplete en una temporada que ya roza lo extraordinario.

Un Bayern arrollador: remontada y dominio en seis minutos

El partido comenzó con sorpresa en el Allianz Arena. Chris Führich adelantó al Stuttgart en el minuto 21, generando dudas en un Bayern que había introducido varias rotaciones tras su exigente compromiso europeo.

Sin embargo, la reacción fue inmediata. Raphael Guerreiro igualó el encuentro en el minuto 31, y apenas dos minutos después, Nico Jackson culminó la remontada tras una acción rápida al contragolpe. Antes del descanso, Alphonso Davies amplió la ventaja, cerrando un tramo de seis minutos en el que el Bayern pasó del 0-1 al 3-1.

Ya en la segunda mitad, Harry Kane se sumó a la fiesta goleadora con el cuarto tanto, mientras que el gol final del Stuttgart, obra del español Chema Andrés, tuvo un impacto meramente anecdótico.

Récord goleador y temporada histórica en Bundesliga

Más allá del título, el Bayern ha firmado una campaña ofensiva sin precedentes. El equipo acumula 109 goles en Bundesliga, superando el récord histórico del club establecido en la temporada 1971/72 con 101 tantos.

Este registro refleja el carácter dominante de un equipo que ha mantenido un ritmo goleador constante durante toda la temporada. Con cuatro jornadas aún por disputar, el conjunto bávaro tiene incluso en el horizonte el récord histórico europeo de 125 goles en una campaña, logrado por el Torino en 1947/48.

La producción ofensiva, combinada con una sola derrota en toda la temporada, sitúa este curso entre los más brillantes de la historia reciente del club.

Kompany, clave en el nuevo ciclo del Bayern

La llegada de Vincent Kompany al banquillo ha supuesto un punto de inflexión en el proyecto deportivo. El técnico belga ha conseguido construir un equipo sólido, equilibrado y con una identidad ofensiva muy marcada.

A pesar del título, el belga optó por la prudencia tras el pitido final, consciente de que el equipo aún tiene objetivos mayores por delante. Su gestión del grupo, incluyendo rotaciones, ha sido determinante para mantener el nivel competitivo en todas las competiciones.

El Bayern elimina al Real Madrid y sueña en Champions

El título de Liga llega apenas días después de que el Bayern eliminara al Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League, confirmando su gran momento también a nivel europeo.

El siguiente reto será enfrentarse al Paris Saint-Germain en semifinales, en una eliminatoria que se presenta como una final anticipada. El duelo medirá a dos de los equipos más en forma del continente y será clave para determinar las aspiraciones reales del Bayern en Europa.

Los jugadores del Bayern Múnich celebran el título de Bundesliga (IMAGO)

Próximo desafío: Pokal y la lucha por el triplete

Antes de la Champions, el Bayern afrontará la semifinal de la DFB Pokal ante el Bayer Leverkusen, en un partido que puede acercarle al segundo título de la temporada.

El calendario no da tregua, pero el equipo ha demostrado estar preparado para competir al máximo nivel en todas las competiciones.

Con la Bundesliga ya en el bolsillo, el Bayern Múnich centra todos sus esfuerzos en completar una temporada histórica. El objetivo del triplete, liga, copa y Champions, vuelve a estar al alcance.