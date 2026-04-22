Gnabry dice adiós al Mundial: baja confirmada por lesión en la Alemania de Nagelsmann

El futbolista del Bayern de Múnich fue el encargado de anunciar en sus redes sociales su baja para la cita de este verano en Estados Unidos, México y Canadá, debido a una rotura en los aductores del muslo derecho

Serge Gnabry no podrá participar en el próximo Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. El futbolista del Bayern de Múnich ha anunciado, a través de sus redes sociales, que será baja en la selección de Alemania, dirigida por Nagelsmann.

Además, las primeras informaciones apuntan a que Gnabry estará fuera de los terrenos de juego entre tres y cuatro meses, siendo una mala noticia para el Bayern de Múnich, para Alemania y para el propio futbolista, que no pudo disputar el encuentro del pasado domingo ante el Stuttgart en el Allianz, que acabó con victoria para los de Kompany.

Gnabry confirma las sospechas y se perderá el Mundial de 2026

De esta manera, Gnabry ha confirmado que será baja para el Mundial: "Estos últimos días han sido difíciles de digerir. El Bayern tiene todavía mucho por disputar esta temporada, después de haber asegurado un nuevo título de la Bundesliga este fin de semana. Respecto al sueño del Mundial con Alemania, eso desgraciadamente se ha terminado"

Por ello, Gnabry pone el foco en su regreso a los terrenos de juego, con el objetivo de la pretemporada con el Bayern de Múnich, en la que será su novena en el conjunto de Kompany: "Como el resto del país, animaré a los chicos desde casa. Ahora me toca concentrarme en la recuperación para volver en la pretemporada". Cabe recordar que el jugador de 30 años tiene contrato hasta 2028.

El Bayern de Múnich de Kompany se queda sin un jugador clave para la recta final

El Bayern de Múnich anunció la lesión de Gnabry en la previa del encuentro ante el Stuttgart de Bundesliga: "El FC Bayern München deberá prescindir de Serge Gnabry durante un periodo prolongado. El atacante ha sufrido una rotura en los aductores del muslo derecho. Así lo confirmó una exploración realizada por el departamento médico del FC Bayern".

Sin embargo, el Bayern no apuntó el tiempo de baja, haciendo saltar todas las alarmas en Alemania. No obstante, Gnabry ha confirmado una noticia que deja a Kompany sin un efectivo importante para la recta final de la temporada. El equipo de Múnich encara las semifinales de la UEFA Champions League ante el PSG, de la DFB Pokal frente al Bayer Leverkusen y las cuatro últimas jornadas de la Bundesliga.

Gnabry, de nuevo castigado por las lesiones musculares

Gnabry ha vuelto a ser castigado por las lesiones. Esta temporada ha tenido que ser baja en la convocatoria de Kompany por diferentes problemas rodilla y en el aductor. Sin embargo, hay que remontarse a la campaña 2023/2024 para ver su última grave lesión, que le tuvo apartado casi 90 días de los terrenos de juego, en los que se perdió hasta 13 partidos con el Bayern de Múnich.

Además, en la misma temporada, Gnabry sufrió un desgarro fibrilar y otro miofascial que le tuvo de baja 20 y 48 días, respectivamente. Por ello, su baja será de nuevo vital también para la Alemania de Nagelsmann, que ya llamó al jugador del Bayern de Múnich, que vienen de ganar la Bundesliga, para la convocatoria del pasado mes de marzo, el último parón de selecciones.

Las opciones de Nagelsmann sin Gnabry para la convocatoria de Alemania en el Mundial

Por su parte, Nagelsmann ha recibido un varapalo importante para la convocatoria del Mundial. Sin embargo, Alemania cuenta con grandes efectivos en el centro del campo para poder alzarse con el prestigioso trofeo este verano. En el último parón internacional, el seleccionador convocó, en esa posición, a Goretzka, Havertz, Karl, Leweling, Nmecha, Sané, Schade, Undav, Wirtz y Woltermade.

Gnabry entró también en una lista sin Musiala, que ya está de vuelta en el Bayern y apunta a ser una de las novedades de Alemania con respecto a la última convocatoria. Además, las buenas sensaciones de Karl y Urbig en el Bayern de Múnich, que se estrenaron en una lista el mes de marzo, le podrían hacer entrar de nuevo en la del Mundial de este verano.

En cualquier caso, Nagelsmann tendrá que tomar una importante decisión para un torneo en el que se verán las caras con Curazao, Costa de Marfil y Ecuador en fase de grupos.