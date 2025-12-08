El aficionado del Barça agredido en La Cartuja: "Pasé muchísimo miedo"

Alfonso García, natural de un pueblo de Jaén, denuncia que fue expulsado del estadio antes que el energúmeno que le golpeó la cara y que nadie desde el club verdiblanco se ha interesado por su situación

"Entramos a nuestra butaca, lo normal, y empezó uno con que 'qué hacíamos ahí', un poco increpándonos. En el cuarto gol, lo celebramos normal, nos sentamos y todo el mundo acosándonos prácticamente. Decidimos que no íbamos a cambiar, porque, para estar así de mal... En el momento en que yo cojo mi abrigo y el de mi sobrino, me encuentro a un aficionado cogiéndome del cuello, y entonces me dice 'vete de aquí que, si no, te mato'. Y, de repente, me giro y me encuentro el puñetazo en la cara. Se ve cómo me agacho, porque yo en ese momento pasé muchísimo miedo, ya que pensé que me iban allí a dar la del pulpo, porque, claro, estaba todo el mundo diciéndonos de todo... 'Puta Cataluña'. Ya ves, que yo soy de un pueblo de Jaén. Sentí mucho miedo, porque pensaba que ya me iban a inflar (a golpes)". Así relata Alfonso García, el aficionado agredido en La Cartuja el pasado sábado durante el Betis-Barça, el penoso incidente en 'El Chiringuito TV'.

Un golpe que le ha dejado secuelas, a la vista en todo momento durante su intervención televisiva: "Acabo de venir de Urgencias y tengo la nariz partida, una fractura, y en el ojo derecho tengo una herida". Por supuesto, anunció la pasada madrugada que pensaba denunciar los hechos este lunes en comisaría: "Sí, mañana voy a denunciar cuando vaya a mi pueblo y esté más tranquilo". Sin embargo, el hincha culé apuntaba un hecho insólito: "Nos echaron del campo y ya está. A nosotros primero y, después, a ellos. Y yo no me metí con nadie en ningún momento. Y al final fui yo el que peor acabó". Sobre si ha recibido alguna llamada para disculparse o interesarse desde el Real Betis, anfitrión y organizador, fue tajante: "No, nada, nadie, pero bueno. Lo peor de todo es que al final tengo miedo de entrar a algún campo. Pero ya está; que se solucione pronto todo, con la denuncia y punto".

A la expectativa y sin denuncias

Aunque en las horas trascendió que el FC Barcelona iba a denunciar los hechos (tanto la agresión a su aficionado como los incidentes con el padre de Lamine Yamal, que también tuvo que ser desalojada de la grada al enfrentarse verbalmente con aficionados locales tras provocarle con la mano en señal de 1-5) ante el Comité de Disciplina de la RFEF y la Comisión Antiviolencia, en el Real Betis no tienen constancia de nada al respecto. El informe semanal que hace el director de partido de LaLiga suele centrarse en cánticos violentos y otra serie de hechos más graves, sin calificar de leve los mencionados, aunque los citados entes podrían entrar de oficio en la cuestión y costar a los verdiblancos un cierre parcial de esos anfiteatros en cuestión, como ocurriera tras unos insultos xenófobos en un partido contra el Athletic Club condenados en su día por los locales.