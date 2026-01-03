Lamine Yamal contesta a Pere Milla y calienta aún más el derbi Espanyol-Barcelona

El jugador azulgrana no ha podido quedarse quieto tras las palabras del jugador perico y ha usado sus redes sociales para encender todavía más la mecha del duelo catalán que se juega este sábado

Lo que le faltaba a este derbi catalán era esto. Unas declaraciones incendiarias de un jugador del Espanyol y la correspondiente respuesta del jugador FC Barcelona. La previa del duelo entre pericos y culés, que ya venía calentita por el asunto de Joan García, ha adquirido ya un tono preocupante fruto de las palabras de Pere Milla.

A poco más de 24 horas para el encuentro, Lamine Yamal, quien había sido para este partido pero finalmente jugará, ha decidido contestar al jugador blanquiazul a través de sus redes sociales.

El joven extremo barcelonista no ha usado palabras, pero sí varias imágenes. Concretamente, ha subido dos historias a su cuenta de Instagram referentes al derbi del año pasado en el RCDE Stadium: en la primera, una foto celebrando un gol junto a Alejandro Balde, de espaldas a la grada del Espanyol y con los brazos abiertos; en la segunda, la misma celebración, pero esta vez de cara. El texto que acompañaba las imágenes era breve y directo: “Ganas de volver”. Y junto a estas imágenes unos emoticonos con los colores del Barça, uno de risa y otro de un pie. Más leña al fuego.

Las declaraciones de Pere Milla a Lamine Yamal

Cabe recordar que esta reacción de Lamine Yamal se produce en el contexto de las palabras que pronunció el jugador del Espanyol, Pere Milla. El atacante blanquiazul, quien suma seis goles en 15 partidos, participó esta semana en el programa Perico Que Vola, presentado por Àlex Pérez y David Recasens y en él mismo no se mordió la lengua. Cayó en la trampa. Un espectador le preguntó: “¿A quién quieres pisar, a Joan Garcia o a Lamine Yamal?”. Se lo pensó un instante y lanzó su respuesta: “Yo creo que a Lamine”. Lo hizo entre risas, pero su respuesta no ha sentado nada bien ni a la afición barcelonista ni, obviamente, al jugador azulgrana. El público, perico en su totalidad, aplaudió su respuesta. Pero, como era de esperar, estas palabras se viralizaron pronto y la respuesta ha sido inevitable y, quizás, comedida por parte del astro culé.

Los ultras del Espanyol piden "la cabeza" de Joan García

Lamentable y vergonzoso al mismo tiempo. El derbi catalán ha adquirido tintes dramáticos por el rencor que hay en la afición perica contra el ahora meta azulgrana Joan García. Y para muestra un botón. Un grupo de seguidores radicales del conjunto blanquiazul se dio cita a la salida del RCDE Stadium para alentar a sus futbolistas de cara al choque de este sábado ante el FC Barcelona. Y el cántico que pronunciaron no puede ser más desagradable: "¡Queremos la cabeza de Joan".