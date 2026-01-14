La hora de Ter Stegen... para salir del Barcelona

El técnico alemán Hansi Flick no piensa regalarle minutos a su compatriota en el FC Barcelona ni en el duelo copero frente al Racing de Santander

Ter Stegen tiene complicado también jugar ya hasta en la Copa del Rey.Cordon Press

Resulta raro que siendo alemán haya tomado la decisión de cargarse a Ter Stegen. Pero tras la rueda de prensa que ha dado antes de visitar El Sardinero, Hansi Flick ha firmado la hoja de salida del guardameta germano casi sin darse cuenta.

Sin apenas tiempo para digerir el primer título del curso, la Supercopa de España conquistada el pasado fin de semana en Arabia Saudí, el Barcelona vuelve a la escena en la Copa del Rey, frente a un rival de prestigio, el Racing de Santander, líder de Segunda y que buscará la proeza de eliminar al vigente campeón.

Los barcelonistas contarán con la nueva adquisición, la del lateral portugués Joao Cancelo, recién llegado del Al-Hilal saudí, contratado por la baja de larga duración del danés Andreas Christensen. Por contra, no podrá jugar Gavi, recuperándose de una lesión en la rodilla, ni el mediocentro neerlandés Frenkie de Jong, que se perderá el encuentro por sanción tras su expulsión en la final de la Supercopa.

Hansi Flick no juega al despiste y se lo deja claro a Ter Stegen

El alemán Hansi Flick, no se fía del Racing pero tampoco ha jugado al despiste en la previa del encuentro. El preparador barcelonista ha dejado claro que no reservará a muchos titulares, ya que es un partido a cara o cruz en el que se juega el pase.

Y entre los que sí jugarán estará Joan García defendiendo la portería azulgrana. En la anterior eliminatoria, frente al Guadalajara, quien jugó fue Ter Stegen, pero el técnico alemán cree que no es el momento para darle minutos en la portería a nadie que no sea Joan García, que está en un magnífico momento de forma. Y así de tajante fue cuando le cuestionaron sobre ello: "Tengo todas las opciones, pero de momento creo que Joan jugará mañana. Mañana lo veremos. Como he dicho, nos reuniremos y decidiremos".

El Girona hace esperar a Ter Stegen

Tras vivir una convulsa Supercopa de España, con dos viajes de ida y de vuelta para tratarse de unas molestias, Ter Stegen está esperando una salida del Barcelona, al menos, para lo que resta de temporada para, así, tener opciones de ser convocado por Alemania para el Mundial.

El Girona es el equipo que más interesado está por ahora para hacerse con sus servicios, pero los de Montilivi están a la espera de poder ganar masa salarial en su plantel para poder acometer semejante cesión.

Por eso, nadie descarta que el partido copero frente al Racing pueda ser definitivo para que, al terminar, se anuncie la salida de Ter Stegen de manera oficial.

El momento de Cancelo y Araujo

Quienes sí podrían tener unos minutos frente al conjunto cántabro son tanto Cancelo como también el uruguayo Ronald Araujo, quien después de sus problemas de salud mental, regresó en los minutos finales ante el Real Madrid, pero que no parece que vaya a jugar de salida.

En el doble pivote, Flick podría darle minutos a Casadó o a Bernal como acompañantes de Pedri, si es que no decide que los dos canteranos salgan de inicio y reservar al canario para más adelante.

Y arriba igual Roony Bardghji vuelve a tener minutos por la izquierda, como Marcus Rashford por la derecha y Ferran vuelve a ser la referencia arriba. También Dani Olmo apunta a titular desde la mediapunta.