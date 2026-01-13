Joao Cancelo habla en su vuelta al Barça: "Ahora están mejor y la plantilla está más fuerte de cuando estuve aquí"

El jugador portugués, en su presentación como nuevo futbolista del equipo de Hansi Flick, ha hecho balance de su regreso al conjunto azulgrana en este mercado de fichajes de enero, al que llega cedido por el Al-Hilal hasta final de temporada

La vuelta de Joao Cancelo al Barcelona ya es oficial. El jugador portugués ha firmado el contrato que le mantendrá ligado con la entidad azulgrana hasta final de temporada. De esta manera, Hansi Flick ya tiene un nuevo refuerzo para cubrir la baja de Christensen, además de lo que supuso la salida de Iñigo Martínez. De esta manera, tras comunicar la llegada del futbolista cedido por el Al-Hilal, el jugador de 31 años ha sido presentado, dejando su estampa con Laporta y mostrando el número '2' que lucirá en la camiseta en su segunda etapa como blaugrana.

Cancelo explica su conversación con Hansi Flick

De esta manera, Joao Cancelo ha comentado sus sensaciones al volver al Barcelona: "Hablé con el Al-Hilal. Me dijeron que había una posibilidad de salir. Había clubs interesados, pero Deco me llamó y les dije que esperaría al Barça, que era mi primera opción. Estoy muy a gusto en Barcelona. A mi hija y mi mujer les gusta mucho. Ellas saben que es el club que me gusta. Tengo un cariño especial para este club". Además, el jugador internacional con Portugal reconoció que ha hablado con Lamine Yamal, al que Cañizares le lanzó un mensaje por su momento actual de forma: "Sí, hablé con Lamine. Ha tenido una evolución estupenda. Si no es el mejor, está en el top3. Está en el top. Lo está haciendo muy bien y no le pesa su camiseta. Hay partidos que decide solo. ¿Mi conexión con él? Ya lo veremos en el campo".

Además, Joao Cancelo valoró su posible posición con Hansi Flick y la competencia en la defensa: "Solo hablé hoy con el míster. Lo que me gusta es cómo juega el equipo. Es un equipo de ataque y posesión. Yo soy más de ataque y esto me va bien. Los chicos están muy bien, jugando un buen fútbol. Yo estoy disponible para cualquier posición. Voy a dar el máximo, me siento cómodo como lateral derecho y como lateral izquierdo. Yo vengo para entender mi espacio.

Joao Cancelo y su estreno en el Camp Nou

Por otra parte, Joao Cancelo afirmó sus ganas de jugar con el Barcelona en el Spotify Camp Nou: "Como visitante no tengo muy buenas memorias. Quiero tener la experiencia de jugar en el Camp Nou. Lo espero desde hace mucho. Cuando veía a Dani Alves jugar allí yo quería hacer lo de él. Es una cosa que quiero desde hace mucho. La parte defensiva intento siempre mejorarla. Las críticas forman parte del fútbol. Yo las acepto para ser mejor jugador. Estoy aquí para mejorar y que mi equipo me ayude, como estoy yo para ayudarlos a ellos".

Joao Cancelo también habló de su futuro en el Barcelona, ya que tiene contrato con el Al-Hilal: "Es complicado decirlo porque tengo contrato con el Al-Hilal. Quiero disfrutar, rendir y ayudar al equipo a mejorar si es posible. No tuve la suerte de ganar títulos cuando estuve aquí y quiero ganar". Por último, el defensa portugués destacó que "el Barça es un club ganador. Este club vive de títulos. Yo no tuve suerte, pero los chicos han crecido mucho. Ahora están mejor y la plantilla está más fuerte de cuando estuve aquí".