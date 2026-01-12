Cañizares lanza un mensaje sobre el momento de Lamine Yamal: "Está en el año más difícil de su carrera, el de confirmación"

El exfutbolista ha hablado de la situación que atraviesa el jugador internacional con la selección española en el Barcelona, que viene de proclamarse campeón de la Supercopa de España tras derrotar al Real Madrid en la final

Lamine Yamal ya es considerado una estrella mundial. Su irrupción con tan solo 18 años le está dejando en el escaparate y en el foco del planeta fútbol, siendo una pieza importante en el Barcelona de Hansi Flick y en la selección española de Luis de la Fuente. De esta manera, Cañizares, que ha valorado la situación actual del Valencia, ha comentado por su parte el momento que vive el '10' azulgrana, que viene de proclamarse campeón de la Supercopa de España tras derrotar al Real Madrid en la final, con goles de Raphinha y Lewandowski.

Cañizares valora el año de Lamine Yamal

De esta manera, Cañizares ha valorado en la Cadena Cope, tras la victoria del Barcelona al Real Madrid en la final de la Supercopa de España, el momento de Lamine Yamal: "Yo creo que Lamine Yamal está en el año más difícil de su carrera, porque está en el año de confirmación. Tiene que confirmar todo lo que hizo el año anterior, es muy difícil porque brilló un nivel muy alto, y está en el año de cambios profundos, a nivel social, a nivel económico, a nivel de... Una nueva vida, efectivamente". En este sentido, el exfutbolista se refiere a "los contratos, la publicidad... El atender de alguna forma un montón de circunstancias y de cosas que le rodean, eventos, aquí, esto, lo otro y tal".

Además, Cañizares, en su opinión sobre la situación de Lamine Yamal, que fue fruto de preocupación de Luis de la Fuente por cómo llegará al Mundial, ha afirmando que ha "visto a grandes jugadores pasarlo muy mal en ese año, donde todo es distinto y donde el cambio que ha hecho tu vida personal, porque tampoco la sociedad te permite que no cambies, ¿no? "Yo sigo siendo el mismo". No, no puedes seguir siendo el mismo, ya no puedes ir a tomarte la cerveza aquí, ni puedes ir a tomar allí la Coca-Cola, ni puedes pasear al perro en el parque. Ya las cosas han cambiado completamente porque eres una estrella del fútbol y antes te llamaba tu banquero para decirte, oye, que igual te pasas de..."

Lamine Yamal, una estrella indiscutible con Hansi Flick y Luis de la Fuente

Lamine Yamal está siendo un jugador indiscutible en el Barcelona. El jugador de 18 años sigue dando pasos hacia delante en su carrera en la que es su tercera temporada en el conjunto de Hansi Flick. Xavi Hernández confió en el futbolista y desde entonces el futbolista ha ido superando diferentes retos. Uno de ellos ha sido derribar la puerta de la selección española, con la que se proclamó campeona de la pasada Eurocopa de 2024, con una actuación estelar durante todo el campeonato. Además, su capacidad de liderazgo y regate, entre otras características, le posición como un fijo en el once del técnico alemán y de Luis de la Fuente.

El problema de la pubalgia ha sido el único obstáculo que se ha puesto por delante de Lamine Yamal esta temporada, que le dejó fuera de cuatro partidos con el Barcelona en octubre y del parón de selecciones con España en el mes de noviembre, siendo una baja importante para Luis de la Fuente. En cualquier caso, ese revés quedó atrás y el jugador de 18 años ha seguido cogiendo las riendas de un equipo como el de Hansi Flick que viene lanzado esta temporada, siendo líder de LaLiga EA Sports, campeón de la Supercopa de España, en octavos de Copa del Rey y en la pelea por clasificarse a la próxima ronda de la UEFA Champions League.