Luis de la Fuente y su preocupación con Lamine Yamal y Nico Williams: "Todos los futbolistas querrán llegar fuertes al Mundial"

El técnico de la selección española habló, entre otros temas, de la disponibilidad del jugador del Barcelona y del Athletic Club y el hecho de que puedan estar al 100% en la cita de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá

Luis de la Fuente cierra 2025 después de un año donde ha conseguido sin problemas la clasificación con España para disputar el Mundial de 2026. No obstante, cayó derrotado el pasado mes de junio en la final de la Nations League contra Portugal, en una tanda de penaltis que terminó siendo favorable para los de Roberto Martínez. Tras ello, el técnico de 'La Roja', que alabó en los últimos días a Huijsen, ha valorado lo que viene por delante, con la cita del próximo verano, en Estados Unidos, México y Canadá, como el principal foco, además de la Finalíssima.

Luis de la Fuente destaca la figura de Leo Messi y el rival de la Finalíssima

En este sentido, Luis de la Fuente ha hecho un análisis, en el Diario AS, de lo que está por venir en 2026, como la Finalíssima entre España y Argentina, que ya tiene fecha y lugar: "Pues quiero jugar ese partido, por lo que significa un partido entre el campeón de Europa y el de América, por jugar contra un rival como Argentina. Más allá de testar el potencial de ambas selecciones lo que me interesa es jugar otra final y tener la opción de ganar otro título. Messi es de esos jugadores que no deberían acabarse nunca. Igual que Cristiano Ronaldo. Son fantásticos. Por lo tanto, respeto total y admiración por la trayectoria de Leo y por lo que aún le queda por delante".

Además, Luis de la Fuente, que ya comentó la opción de llamar a Joan García, habló de la situación en la portería de España y la dura competencia por hacerse con el puesto e ir incluido en la convocatoria: "Hay peticiones en todas las posiciones. Tenemos cinco o seis de los mejores porteros del mundo. Nadie habla de Robert Sánchez, o de Leo Román. Si es que tenemos muy buenos porteros, de los mejores del mundo y por supuesto también Joan García. En ese momento tomaremos decisiones que podrán gustar más o menos, pero seguro que para mí serán las mejores".

Luis de la Fuente habla del momento de Lamine Yamal y Nico Williams

Por otra parte, Luis de la Fuente analizó el momento de forma de Lamine Yamal y Nico Williams, como ya hizo en ocasiones anteriores sobre el problema de ambos futbolistas con la pubalgia": "Parece que a Nico le están yendo bien los tratamientos, lo que celebro. Ya estamos viendo que va cogiendo su ritmo, y estoy seguro de que de aquí al Mundial estará bien. La mayoría querrá llegar bien a esa cita, sin quitarle importancia a lo que tienen con sus clubes, claro está. Estoy seguro de que todos los futbolistas querrán llegar fuertes al Mundial, y estos casos veo que están ya en el nivel que tenían antes de sus problemas".

De esta manera, el técnico cree "que todos van a llegar perfectos al Mundial, pero qué duda cabe que estamos hablando de los mejores del mundo. Hubo seis de la selección en el equipo ideal de la Euro. Claro que no queremos perder jugadores tan importantes como ellos, pero hay recursos para el caso de que sucediera algo no deseado. Hay jugadores de banda con un perfil similar, muy buenos también".

Luis de la Fuente confía en la recuperación de Carvajal y Rodri

Luis de la Fuente también fue preguntado por la disponibilidad de Dani Carvajal, que lleva sin vestirse de corto desde el pasado 26 de octubre: "Dios quiera que Dani Carvajal esté en el Mundial. Hablo con él y me cuenta que su recuperación va bien. Quedan todavía muchos meses, pero que Carvajal esté en el Mundial sería la mejor noticia para él y para la selección. Vamos a ver qué tal evoluciona porque es un jugador importantísimo para nosotros. Pero bueno, Pedro Porro también está en un gran nivel, como Marcos Llorente. Y luego en la Sub-21 hay otros también muy buenos, como Álex Jiménez, Iván Fresneda, Eric García, que está jugando muy bien en el Barça y que puede ocupar varias posiciones. Pero ya veremos qué pasa. Porque ojalá que me equivoque, pero seguramente que habrá alguna otra baja".

El técnico de la selección española afirmó el mismo argumento con Rodri, que sufre problemas musculares en el Manchester City: "Por supuesto. Ojalá que esté con nosotros en el Mundial. Se está recuperando bien, con más tiempo y más calma. Ni su club tiene urgencias ni por supuesto tampoco nosotros. Lo importante es que se recupere bien y que llegue al mes de junio en buenas condiciones".