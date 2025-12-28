Luis de la Fuente, sobre Huijsen: "Es un elegido, un central en el que se puede confiar con total seguridad"

El técnico de la selección española, junto a diferentes exfutbolistas, ha valorado el fichaje del central por el conjunto de Xabi Alonso y sus primeros meses en el equipo merengue tras varias semanas de dudas por su nivel

Huijsen cierra el año 2025 con el cartel de titular en el Real Madrid. Desde su llegada, Xabi Alonso no ha tenido dudas con el rol del central de 20 años en el equipo. Sin embargo, sus últimos meses han destapado los problemas que tiene el jugador en la parcela defensiva, por lo que personalidades del fútbol como Luis de la Fuente han querido hablar la proyección del ex del Bournemouth y sus sensaciones de cara a su futuro. Por otro lado, exjugadores como Manolo Sanchís, Rafa Alkorta o Fernando Sánchez han destacado sus características.

Huijsen, en el principal foco por sus actuaciones en el Real Madrid

Por un lado, Manolo Sanchís ha sido uno de los exfutbolistas que ha hablado en el Diario AS sobre la figura de Huijsen, al que su representante reconoció que su fichaje por el Real Madrid fue muy fácil: ".Es un futbolista con unas cualidades fantásticas para jugar como central. Me fascina su tremenda habilidad en la salida de balón y es intuitivo, algo que en el Madrid es muy importante. Está claro que tiene puntos débiles, aunque tiene la edad y la capacidad física y mental para corregirlos poco a poco y convertirse en un defensor de época".

Por otro lado, Rafa Alkorta, que atizó a Deco por su estrategia con Nico Williams, apuntó que "no es fácil adaptarse a la exigencia de jugar en el Real Madrid y Huijsen está inmerso en ese proceso. Obviamente tiene cosas que mejorar porque es muy joven, pero tiene ante sí un futuro magnífico. Es muy difícil ver a un central de esa estatura que maneje las dos piernas por igual, lo cual le permite destacar en su gran capacidad para sacar el balón jugado desde atrás. Esa cualidad le abre un amplio abanico de posibilidades en el campo. Un central necesita ser contundente y combativo en los enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Hay que valorar su enorme calidad técnica y su margen de mejora. Cuando el equipo mejore él también lo hará".

Luis de la Fuente destaca a Huijsen como un "elegido"

Iván Campo también aprovechó para destacar la exigencia que tiene jugar en el Real Madrid y los ajustes que debe tratar de mejorar Huijsen: "El Madrid te obliga a estar a un nivel altísimo siempre porque estás en el punto de mira en todos los partidos y los errores se magnifican más que en otros equipos. Por ese motivo debe mejorar la concentración, para no tener despistes. Él se habrá dado cuenta ya de la trascendencia que tiene todo cuando vistes de blanco y que no puede bajar la guardia ni un segundo durante los encuentros. Necesita ir cogiendo experiencia y asumir galones porque me parece un superclase que está capacitado para ser uno de los mejores centrales del mundo".

Por último, Luis de la Fuente, técnico de la selección española, hizo balance del rendimiento de Huijsen: "Si tuviera que destacar una cualidad suya tal vez diría la madurez. Para la edad que tiene y el puesto que ocupa es muy maduro. Es un elegido, con capacidad para adaptarse a un entorno de estrés permanente y de exigencia máxima en cada partido. En general, no le puede la presión y eso es bueno. Tiene unas condiciones físicas y futbolísticas excepcionales que deberá ir puliendo y mejorando. Necesita tiempo y el humildad para seguir creciendo, pero es un central en el que se puede confiar con total seguridad".