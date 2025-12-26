Ali Barat, agente de Huijsen: "Su fichaje por el Real Madrid fue muy fácil"

El representante del jugador del conjunto de Xabi Alonso y de la selección española ha valorado el movimiento del futbolista y su incorporación a la entidad merengue en el pasado mercado de 2024 procedente del Bournemouth

Huijsen llegó al Real Madrid en el pasado mercado de fichajes procedente del Bournemouth. La dirección deportiva, ante los graves problemas que sufrió el equipo de Carlo Ancelotti en la parcela defensiva, decidió firmar la llegada del internacional con la selección española. Pese a que el jugador no está en su mejor momento de forma, Xabi Alonso y la dirección deportiva son conscientes de su potencial. En este sentido, Ali Barat, agente del ex de Roma o Juventus, ha hablado sobre su llegada y las negociaciones para su incorporación.

Ali Barat analiza la llegada de Huijsen al Real Madrid

En este sentido, Ali Barat, agente de Dean Huijsen, ha hablado con Fabrizio Romano, especializado en el mercado de fichajes. Entre otros temas, el representante ha analizado cómo fueron las negociaciones para el fichaje del futbolista por el Real Madrid, al que llegó en la pasada ventana de traspasos de verano: "El fichaje de Huijsen por el Madrid fue muy fácil. Visitamos con la familia todos los centros de entrenamiento de los equipos que le querían. Xabi quiso hablar con él y después de esa llamada Huijsen dejó claro que quería fichar por el conjunto blanco y ahora está rindiendo muy bien". Desde entonces, el central no ha perdido el cartel de la titularidad, ni con el conjunto de Xabi Alonso ni con la selección española de Luis de la Fuente, donde se mantiene como uno de los fijos en cada convocatoria. Sin embargo, el jugador ha pasado por malos momentos en el conjunto blanco, como por ejemplo con su primera expulsión, donde vio tarjeta roja directa en el encuentro contra el Borussia Dortmund, correspondiente a los cuartos de final del Mundial de Clubes. Además, el central tampoco pudo acabar el partido contra la Real Sociedad por una acción con Oyarzabal.

Por otro lado, los problemas musculares han sido protagonistas en los primeros meses de Huijsen con el Real Madrid. El central tuvo que ser baja en la convocatoria de Xabi Alonso para los partidos frente al Getafe y Juventus, de LaLiga EA Sports y de la UEFA Champions League. Además, fue desconvocado de la lista de Luis de la Fuente del parón de selecciones de noviembre. Sin embargo, unas molestias en la rodilla le dejaron apartado de los terrenos de juego durante casi tres semanas, por lo que se perdió cinco encuentros con el conjunto blanco, con un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas.

Huijsen pone en peligro su titularidad en el Mundial

Además, el Diario Marca ha informado que el momento de forma de Huijsen puede provocar que pierda la titularidad en la selección española, sobre todo de cara al Mundial del próximo verano. El hecho de haberse perdido los últimos tres encuentros y la vuelta de Laporte, sumado a la confianza de Luis de la Fuente en Le Normand, puede provocar que el futbolista del Real Madrid quede en en un segundo plano. No obstante, la Finalíssima entre España y Argentina del próximo 27 de marzo puede ser clave para conocer las intenciones del técnico de 'La Roja' de cara a la cita de Estados Unidos, México y Canadá.