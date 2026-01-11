Hansi Flick resalta la felicidad en el Barça: "Ganar al Real Madrid siempre es especial"

Hansi Flick celebra la victoria del Barcelona en la Supercopa de España y destaca la mentalidad y entrega de su equipo frente al Real Madrid

Tras la emocionante final de la Supercopa de España, Hansi Flick se mostró muy satisfecho por el rendimiento de su equipo ante el Real Madrid, que cayó 3-2 en un encuentro lleno de intensidad. Los goles de Raphinha y Lewandowski dieron a los culés un triunfo memorable, y el entrenador alemán resaltó la entrega y el compromiso de sus jugadores.

Orgullo y satisfacción del técnico

Flick destacó la importancia de vencer al máximo rival: «Ganar una final contra el Real Madrid siempre es especial. Estoy orgulloso de cómo jugamos y de cómo controlamos el balón durante el partido». Para el alemán, el triunfo no solo se basa en el marcador, sino en la manera en que el equipo interpretó su estilo de juego: «Sufrimos en ciertos momentos, pero mantuvimos nuestra identidad y luchamos como un verdadero equipo. Fue algo bonito de ver».

La celebración en el vestuario

Sobre la alegría tras el pitido final, Flick comentó: «No estuve mucho tiempo en el vestuario, solo vi a los jugadores bailando y celebrando. Me hace feliz ver cómo disfrutan de estos momentos». Para él, la celebración refleja el espíritu de unidad y la motivación que caracteriza al Barça en estos partidos decisivos.

Raphinha, un ejemplo de mentalidad

El entrenador destacó la actuación de Raphinha: «Es un jugador increíble. Su mentalidad impacta a todo el equipo. Falló la primera oportunidad, pero no se rindió y marcó en la segunda. Nos dio confianza y demostró lo que significa jugar con determinación». Según Flick, la dinámica de jugadores así es fundamental para mantener la presión y la intensidad en finales de alto nivel.

Eric García y Araujo, pilares del equipo

Flick también elogió a Eric García, señalando su evolución y versatilidad: «Ha tenido muchas oportunidades y ha demostrado crecimiento constante. Puede jugar en varias posiciones y tiene una mentalidad impresionante. En el futuro, podría ser uno de los líderes del vestuario».

Sobre Araujo, resaltó la importancia de su regreso y participación en el título: «Es muy significativo para él jugar y ganar este trofeo. Estoy contento de verlo de vuelta y en buena forma. Es un jugador clave para nosotros».

Claves del éxito

El entrenador concluyó que la victoria se basa en la mentalidad colectiva: «La clave es simple: marcar un gol más que el rival. Pero también se trata de representar a nuestros aficionados y mantener la confianza en el equipo. Hoy demostramos que podemos superar desafíos y competir contra los mejores». Flick destacó además el aporte de los jugadores desde el banquillo, subrayando la importancia de la unidad y el esfuerzo de todo el equipo.

Con este triunfo, el Barcelona refuerza su confianza para lo que queda de temporada y demuestra que, bajo la dirección de Hansi Flick, el equipo no solo juega bien, sino que también sabe levantar títulos en momentos decisivos.