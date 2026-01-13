Oficial: João Cancelo regresa al Barcelona para reforzar el lateral derecho

El FC Barcelona ha cerrado la cesión de João Cancelo hasta final de temporada tras alcanzar un acuerdo con el Al-Hilal. El lateral portugués, que ya dejó un notable rendimiento en su anterior etapa como azulgrana, vuelve con el dorsal ‘2’ para responder a una necesidad táctica del proyecto de Hansi Flick

João Cancelo ya es oficialmente, de nuevo, jugador del FC Barcelona. El lateral portugués firmó su contrato en las oficinas del club acompañado por Joan Laporta, Rafa Yuste, Deco y Joan Soler, en un acto que simboliza más una solución deportiva que un golpe de efecto. Su regreso, en calidad de cedido por el Al-Hilal hasta final de temporada, responde a una carencia evidente en la plantilla y a una oportunidad de mercado que el club ha decidido no dejar pasar.

El internacional luso lucirá el dorsal ‘2’, un número con peso histórico en el Barça y que había quedado libre tras el cambio de numeración de Pau Cubarsí. Por su parte, Cancelo ya lo llevó en la temporada 2023-24, su anterior etapa como azulgrana.

Una necesidad táctica para el Barça de Flick

La llegada de Cancelo no es un movimiento cualquiera. Hansi Flick había insistido internamente en la necesidad de reforzar los laterales, especialmente el derecho, una demarcación clave en su modelo de juego. El técnico alemán exige profundidad, agresividad en campo rival y capacidad para sostener duelos en espacios abiertos, requisitos que la plantilla no estaba cubriendo con garantías.

En ese contexto, Cancelo encaja por perfil y por conocimiento del entorno. A sus 31 años, aporta experiencia, lectura del juego y una capacidad ofensiva contrastada. No es un lateral clásico, sino un futbolista capaz de ocupar carriles interiores, generar superioridades y participar en la construcción, algo que Flick valora especialmente.

Un regreso con precedentes positivos

Durante su anterior etapa en el Barça, bajo las órdenes de Xavi Hernández, Cancelo disputó 41 partidos oficiales, firmando cuatro goles y cinco asistencias. Su rendimiento fue, en líneas generales, bien valorado tanto por el cuerpo técnico como por la afición, que lamentó su salida al término de aquella cesión.

Tras cerrar esa etapa, el portugués puso rumbo al Al-Hilal, donde ha vivido un año y medio irregular. Con Simone Inzaghi no logró continuidad y en el presente curso apenas había participado en seis encuentros oficiales, con un gol incluido. Esa falta de protagonismo aceleró una salida que convenía a todas las partes y que el Barça supo leer a tiempo.

Un reto deportivo y un objetivo personal

Más allá del impacto inmediato en la plantilla, el regreso a Barcelona tiene también un componente personal para Cancelo. El lateral busca recuperar sensaciones, continuidad y visibilidad en un año clave, con el Mundial de 2026 en el horizonte. Volver a competir en LaLiga y hacerlo en un club de primer nivel es una oportunidad para convencer a Roberto Martínez y asegurar su lugar en la Selección portuguesa.

En lo deportivo, el Barça gana una pieza versátil que puede actuar en ambos costados y que ofrece soluciones en escenarios distintos de partido. Su debut podría producirse el próximo 18 de enero en Anoeta ante la Real Sociedad, una prueba exigente para medir su adaptación inmediata al esquema de Hansi Flick.