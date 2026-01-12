Joao Cancelo calienta la vía de Nahuel Molina al Inter de Milán

El conjunto italiano, que pretendía al luso, se ha visto obligado a activar otras alternativas, siendo la del argentino una de las que más gusta en Milán, sin embargo el Atlético no parece por la labor de dejarlo salir

El mercado de fichajes de enero empieza a coger temperatura poco a poco conforme va entrando en la última quincena del mes y aunque de momento hay pocos movimientos de entrada y salida en nuestra liga, la llegada de Joao Cancelo al Barcelona puede provocar un efecto dominó que acabaría afectando al Atlético de Madrid.

La llegada de Joao Cancelo a préstamo al Barcelona supone un primer gran movimiento en LaLiga y que ha comenzado a agitar el mercado de los laterales izquierdos, ya que el Barcelona no era el único equipo interesado en hacerse con los servicios del portugués. Otro de los grandes pretendientes del internacional luso era el Inter de Milán, quien como el Barça ya lo tuvo en sus filas años atrás y buscaba su vuelta para paliar la baja de Denzel Dumfries, operado del tobillo en diciembre y que no volverá a jugar hasta marzo.

Sin embargo, Cancelo tenía como primera opción volver al Barcelona lo que obliga ahora al Inter a activar otras alternativas, por lo que se fijó en Marco Palestra, lateral de la Atalanta ya que la DEA no baja de los 40 millones de euros para vender a su prometedor lateral derecho. El Inter no está dispuesto a alcanzar estas cantidades lo que le ha llevado a abrir la vía de Nahuel Molina.

Según informa Tuttosport, el Inter de Milán ya se ha dirigido al Atlético de Madrid para preguntar por las condiciones de un posible traspaso. Cabe recordar que la posición del Atleti en un primer momento era la de no deshacerse del internacional argentino en este mercado de enero, pues Simeone tiene total confianza en sus cualidades, aunque una buena oferta podría hacer cambiar de opinión al Atleti.

Así, en Turín aseguran que el Inter podría ofrecer 15 millones de euros, que podrían convencer al conjunto madrileño de aceptar su venta por un futbolista que pagó 20 millones en 2022 y al que tan solo le queda año y medio de contrato, por lo que podría ser su última oportunidad para sacar una buena tajada por él.

El Atleti puede ser el gran protagonista vendedor de enero

En caso de que esta negociación llegue a buen puerto, podría ser uno de los movimientos del mercado invernal más destacados pero no el único en el Atlético de Madrid. Cabe recordar que el conjunto madrileño ya ha dado salida a su canterano Carlos Martín para que sume minutos y tenga protagonismo en el Rayo Vallecano. Giacomo Raspadori también está en la rampa de salida con la Roma esperando todavía la decisión del delantero italiano que a su vez sigue deshojando la margarita, pues cuenta con el interés del Nápoles.

A estos dos hay que sumarle el de Thiago Almada. El argentino cuenta con el interés del Palmeiras y también del Flamengo, aunque el Atleti está solicitando en torno a 20 millones de euros por su pase.