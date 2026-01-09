Deco confirma el primer fichaje invernal del Barcelona

El director deportivo del conjunto azulgrana no ha podido esconder más el fichaje de Joao Cancelo. El portugués será presentado en los próximos días tras llegar a un acuerdo con el Al Hilal para su cesión hasta el final de la presente temporada

Han intentado mantenerlo en secreto para no distraerse del primer título de 2026 que tienen en juego, la Supercopa de España, pero, al final, ha sido inevitable que hayan tenido que anunciarlo de manera extraoficial tras ver como algunas partes de la operación mostraban su ilusión antes de tiempo.

Tras las señales mostradas públicamente por el entorno del jugador, como las de la madre a través de las redes sociales, al FC Barcelona no le ha quedado más remedio que confirmar que Joao Cancelo jugará lo que resta de temporada como jugador azulgrana.

Lo ha hecho a través del director deportivo del Barcelona, Anderson Luis de Souza 'Deco', quien ha defendido este viernes el fichaje del lateral portugués, a quien considera "un grandísimo jugador" y del que dice que aportará al equipo "soluciones" que actualmente no tiene.

Mientras Cancelo espera en Lisboa a que el Barça cierre el acuerdo de cesión hasta final de temporada con el Al-Hilal saudí para volar a Barcelona y pasar la revisión médica, Deco ha atendido a los periodista desplazados a Yeda para cubrir la Supercopa de España.

Allí ha recordado que en el mercado de invierno "lo que importa es mejorar la calidad de la plantilla" y que Cancelo, pese a no ser el central deseado por Hansi Flick, es un jugador de "nivel" que aportará calidad.

Deco cree que con Cancelo no harían falta centrales

Con la llegada de Cancelo, el Barcelona podría poner fin a su búsqueda de centrales. Al menos así lo ha confirmado el propio Deco: "No es un tema de centrales. Nosotros estamos recuperando a Ronald (Araujo, que lleva dos meses y medio de baja por un problema de salud mental) y Cancelo te permite que Eric (García) no tenga que jugar de lateral, que muchas veces ha tenido que hacerlo, o que en algún momento o ante alguna dificultad, Kounde pueda pasar al centro".

Aunque todavía quedan algunos flecos, Deco cree que no habrá problemas para que venga su compatriota: "Se trata de una operación que difícilmente se podría haber hecho en otras circunstancias. Ahora, el jugador tiene un acuerdo para poder salir, está loco por el Barça y siempre que ha venido ha sido bajándose el sueldo".

Roony Bardghji, otro fichaje para el primer equipo

Roony Bardghji se sentará, a partir de ahora, en la mesa de los mayores del FC Barcelona. Porque con su participación en la semifinal contra el Athletic Club correspondiente a la Supercopa de España, el delantero sueco sumó su decimocuarta participación en el primer equipo azulgrana y se ha ganado a pulso que el club catalán se haya decantado por amarrarle dentro de su plantilla.

Así, el la entidad catalana ha anunciado queel futbolista nórdico ya es a todos los efectos en jugador del primer equipo azulgrana y lucirá el dorsal número '19', por lo que dejará de tener ficha con el equipo filial, el Barça Atlètic, y abandonará el número '28'.