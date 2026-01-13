Deco comunica su postura por el futuro de Ter Stegen: "Si hay algún jugador que pide salir para jugar, nosotros les escuchamos"

El director deportivo del Barcelona ha hecho balance de diferentes temas como la posible salida del portero alemán, la incertidumbre con Lewandowski, la renovación de Hansi Flick y la victoria en la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid

El futuro de Ter Stegen sigue siendo una incógnita. El portero del Barcelona tiene contrato hasta junio de 2028 pero la irrupción de Joan García y el interés del Girona podrían acelerar su salida durante el presente mercado de fichajes. De momento, el meta, que no pudo sentarse en el banquillo contra el Athletic Club por unas molestias, continúa entrenándose a las órdenes de Hansi Flick. Por otro lado, Deco, director deportivo del conjunto azulgrana, ha valorado su futuro, al igual que el de Lewandowski y la victoria ante el Real Madrid en la final de la Supercopa de España.

Deco y su sorpresa con la destitución de Xabi Alonso en el Real Madrid

En primer lugar, Deco, en una entrevista con la Cadena Ser, ha valorado la destitución de Xabi Alonso en el Real Madrid, que se hizo oficial en la tarde de ayer: "Me ha sorprendido un poco porque todavía el trabajo de Xabi Alonso estaba al principio, llevaba poco tiempo. Es muy difícil opinar sin estar en el día a día, así que prefiero no comentar mucho más". Por otra parte, el director deportivo del Barcelona habló sobre las "relaciones rotas" que destacó Laporta con la entidad merengue: "El presidente Laporta sabe mejor que yo las relaciones que tiene con el Real Madrid. El tema institucional es de Laporta y de todo lo que diga el presidente. Imagino que siempre que hay temas complicados y públicos de por medio, las relaciones son así".

Por otra parte, Deco analizó la victoria en la final de la Supercopa de España contra el Real Madrid, que dejó una sorprendente estadística con Hansi Flick: "Estamos hablando del Real Madrid, siempre es un equipo muy peligroso. Tiene jugadores muy potentes a balón parado, muy bueno en transiciones. El 2-2 nos dejó un poco tocados antes del intervalo y el Madrid vino más arribo en la segunda parte. Hemos dominado más con posesión, pero al final es un partido que se define en detalle. No creo que el Real Madrid haya hecho un mal partido". Además, el directivo fue preguntado por una posible salida de Raphinha: "Llevamos dos años diciendo que este equipo tiene que mejorar y no empeorar. La idea siempre ha sido mantener este equipo porque sabíamos perfectamente la calidad que tenían. No teníamos interés de vender a ningún jugador. "

Deco mantiene la incertidumbre con el futuro de Lewandowski

Además, Deco destacó el nivel de Joan García y sus opciones de ser titular con Luis de la Fuente en la selección española: "El seleccionador tiene que decidir si Joan debe ser titular o no en la selección. La selección española es clave para nosotros porque tenemos muchos jugadores con la selección española". Por otro lado, el director deportivo azulgrana actualizó la última hora del futuro de Lewandowski: "Robert está disfrutando del tiempo del Barça, es de los mejores delanteros de los últimos años, clave para nosotros. Dependerá de él, tiene un año de contrato. No sabemos qué planes tiene él todavía. Tendremos que sentarnos y hablar claro. Estamos ahora centrados en momentos importantes de la temporada, así que no creo que sea el momento ahora".

De la misma manera, Deco señaló sus sensaciones con la renovación de Hansi Flick: "El míster es un gran entrenador y una gran persona. Se necesitaba un cambio de gestión, teníamos un vestuario joven y gente con experiencia. Debemos disfrutar de los momentos, tiene un año más de contrato y ahora no es el momento, ya que toca enfocarse en los siguientes títulos. Es muy pronto para hablar". Por último, el directivo del Barcelona dejó abierta la posible salida de Ter Stegen: "De momento no hay nada. La verdad es que estamos contentos con Marc, lo primero era recuperarlo y está a disposición. Las decisiones deportivas las toma el entrenador, nosotros no nos metemos. Y si hay algún jugador que no está cómodo y pide salir para jugar, nosotros les escuchamos".