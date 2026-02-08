Sevilla y Girona un día más tarde, España reina en el futsal, el Real Madrid se la juega, la Super Bowl...así vienen las portadas

Tras cancelarse el sábado Sevilla-Girona por el temporal, será este domingo cuando se juegue el partido en el Sánchez Pizjuán, mientras que el deporte español está de enhorabuena por la victoria en el Europeo de fútbol sala, en un domingo marcado por la Super Bowl

El temporal que azota Andalucía ha hecho estragos también al fútbol, obligando a suspender el Sevilla-Girona de este sábado, aunque se jugará hoy domingo tras la mejora climática. Mientras que la gran noticia viene del fútbol sala, donde España ganó a Portugal y es la nueva campeona de Europa. Por otro lado, el acontecimiento del día será en San Francisco, donde Seattle Seahawks y New England Patriots se juegan la Super Bowl; y en la LaLiga el Real Madrid se la juega en su visita al Valencia en Mestalla.

Un día más tarde, pero hay partido en Sevilla

El temporal de lluvia y fuerte viento que azota en los últimos días a toda Andalucía obligó a aplazar este sábado el partido de LaLiga entre el Sevilla FC y el Girona FC, el cual ha sido fijado para este mismo domingo a las 16:15 horas debido a la mejora de las condiciones meteorológicas.

Somos campeones de Europa

La selección española de fútbol sala recuperó este sábado la corona europea ganando a Portugal en una final para el recuerdo. El jugador del Barça Antonio Pérez fue el MVP gracias a un hattrick y una asistencia, que fueron claves en el 5 a 3 final. Los lusos, campeones de las dos últimas ediciones, plantaron muchas cara, pero al final se encontraron con el gran empuje de los de Jesús Velasco que se llevaron el partido justamente, rematando un torneo perfecto de principio a fin y devolviendo a su lugar al futsal patrio.

Dura visita blanca a Mestalla

El Valencia CF y el Real Madrid se enfrentan en Mestalla en un partido marcado por la urgencia de los locales por sumar puntos que les permitan respirar en la clasificación y por la intención del conjunto merengue de seguir presionando en la lucha por el título.

Domingo de Super Bowl

Si hay un evento que copa la atención del mundo este domingo, tanto a nivel deportivo como general, ese es la Super Bowl. Seattle Seahawks y New England Patriots se enfrentan en San Francisco en la gran final de la NFL. Los de Mike Vrabel vuelven a pelear por un título después de la marcha de Tom Brady y con el joven Drake Maye al mando de las operaciones, mientras que el equipo de Seattle ha sido el mejor del año y por lo tanto asume el papel de favorito en una guerra que se antoja vibrante desde el primer minuto.