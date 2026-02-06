Viene con las previas del Sevilla FC - Girona FC y de otros tres partidos de esta jornada 23 de LaLiga EA Sports, que arrancó este viernes con un RC Celta - CA Osasuna; además de con la amarga resaca copera en el Real Betis, que ha publicado su Lista A para las eliminatorias de la UEFA Europa League con Gio Lo Celso como gran damnificado

La portada de ESTADIO Deportivo para este sábado, 7 de febrero de 2026 tiene como tema de apertura el duelo directo en esa apretada zona media de LaLiga EA Sports que disputarán el Sevilla FC y el Girona FC en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán; en una nueva jornada en la que Andalucía vuelve a mirar hacia el cielo pidiendo clemencia ante la entrada de la Borrasca Marta, que amenaza con agravar los devastadores daños provocados por Leonardo.

Además, destacan en esta primera página la amarga resaca en el Real Betis tras la eliminación en Copa del Rey y las ansias por tomarse este domingo una revancha ante el Atlético de Madrid, tras el 0-5 encajado ante el mismo rival en la noche del pasado jueves. Además, el club verdiblanco deja fuera de la UEFA Europa League a Giovani Lo Celso y en Primera división se estrena la jornada 23, que arrancó con un RC Celta de Vigo - CA Osasuna y continua este sábado con otros tres encuentros, además del ya mencionado en Nervión. En Polideportivo destaca la gala inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno celebrada en la ciudad italiana de Milán.

Sevilla FC - Girona FC (18:30 h): Coser y cantar

"Desde hace tiempo este club está bastante dividido. Yo trato de unir; pero acepto la disconformidad, sobre todo cuando pierdes. No te van a tirar flores", destaca Matías Almeyda al ser preguntado por las críticas al pobre rendimiento del Sevilla FC, que recibe al Girona FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán en un duelo directo en el comprimido grupo entre el noveno puesto de la clasificación y el descenso.

Lo Celso se despide de la Europa League en un Betis con amarga resaca copera

En una pista inequívoca de que la lesión del Giovani Lo Celso le tendrá de baja durante varios meses y tardará en volver más que Isco Alarcón o Sofyan Amrabat, el técnico Manuel Pellegrini le ha dejado fuera de la Lista A presentada por el del Real Betis para disputar las eliminatorias de la UEFA Europa League.

En su lugar entra el fichaje invernal Álvaro Fidalgo, que debutó en el desastroso duelo de cuartos de final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, que he hecho mella. Los verdiblancos preparan ya la revancha en versión liguera del domingo en el Metropolitano.

RC Celta 1-2 CA Osasuna: Raúl García de Haro deshace el empate firmado por Borja Iglesias

El Estadio de Balaídos acogió en la noche del viernes la inauguración de una nueva jornada liguera, con un enfrentamiento en la mitad alta de la tabla entre los conjuntos celeste y rojillo que acabó con victoria visitante gracias al tanto de Raúl García de Haro en el 79'. En la reanudación, Borja Iglesias había empatado desde el punto de penalti, igualando el gol de Ante Budimir en la primera mitad.

Programación de este sábado para los partidos de la jornada 23 en LaLiga EA Sports

El calendario de este sábado arranca a las 14:00 horas en Madrid con un choque en zona de descenso entre el Rayo Vallecano y el Real Oviedo; seguido de un FC Barcelona - RCD Mallorca que tendrá lugar en el Camp Nou durante la sobremesa sabatina (16:15 horas). Tras una sesión vespertina con el Sevilla FC - Girona FC que se juega en la capital andaluza (18:30 h), el cierre correrá a cargo de Real Sociedad y Elche CF, que se verán las caras en el Reale Arena de San Sebastián en horario nocturno (21:00 h).

Atlético - Barcelona y un derbi vasco, en las semifinales de la Copa del Rey

Tras el sorteo celebrado este pasado viernes, Athletic Club y Real Sociedad abrirán las semifinales de la Copa del Rey el miércoles 11 en San Mamés, un día antes del enfrentamiento entre Atlético de Madrid y FC Barcelona, el jueves 12 en el Metropolitano. Según los horarios confirmados por la RFEF, el partido de vuelta entre el culés y cochoneros se jugará el martes 3 de marzo en el Camp Nou y el derbi en el Reale Arena de San Sebastián se jugará el miércoles 4. Los cuatro partidos, a las 21:00 horas.