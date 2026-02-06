El pase a semifinales del Atlético de Madrid, las palabras de Flick, el precio de Rashford y el descalabro del Betis en Copa... así vienen las portadas

Las portadas del 6 de febrero llegan con la resaca del último partido de cuartos de final de Copa del Rey que enfrentó este pasado jueves a Real Betis y Atlético de Madrid en el Estadio de La Cartuja. Además, las últimas declaraciones de Flick y el precio de Rashford también llegan en clave culé

Las portadas del 6 de febrero, el primer viernes del segundo mes del año, llegan dejando mucho espacio a lo que sucedió este pasado jueves entre Real Betis y Atlético de Madrid en el último partido que quedaba por disputarse de los cuartos de final de Copa del Rey. Los de Simeone superaron de principio a fin a los de Pellegrini y sellaron su pase a semifinales tras vencer por un contundente 0-5.

La noche de Lookman en el Atlético de Madrid

El diario Marca apuesta por darle protagonismo al debut del nigeriano Lookman que en La Cartuja se estrenó y marcó uno de los cinco goles de los de Simeone. Traen como titular: 'Con Lookman es otra historia'. El diario AS, también con Lookaman celebrando el gol que marcó ante el Betis (también dio una asistencia) apuestan por un titular con una sola palabra: 'Arrollador'.

Las palabras de Flick y el precio del fichaje de Rashford

En Mundo Deportivo traen en portada unas palabras de Hansi Flick, técnico del Barcelona, en la gala del propio diario: "El Barça es más que una familia" y también apuesta que los culés lucharán "por todo". El diario deportivo catalán también informa sobre la goledada del Barcelona por 0-4 al Real Madrid en la Copa de la Reina. El diario SPORT por su parte trae una imagen de Rashford en su portada y el titular '30 kilos por Rashford' en referencia a lo que el Barcelona estaría dispuesto a pagar para quedarse en propiedad con eol delantero inglés.

El batacazo del Real Betis en Copa del Rey

En nuestra portada de ESTADIO Deportivo traemos el lamento del Real Betis tras perder por 0-5 ante el Atlético de Madrid y como titular una sola palabra: 'Descalabro'. En clave del Sevilla, hablamos de un preacuerdo con Mercado, centrocampista de Independiente del Valle de 22 años. El gerente del club ecuatoriano confirmó que había un entendimiento con un club importante de Europa y dio por hecho que su traspaso se produciría en el próximo mercado de fichajes de verano.