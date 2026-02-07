Después de haberse aplazado el partido por la lluvia y el fuerte viene, Sevilla FC y Girona FC se enfrentan este domingo debido a la mejoría de las condiciones meteorológicas. Por su parte, el Real Betis rinde visita al Atlético de Madrid en una repetición de la eliminatoria de Copa del Rey que se jugó esta semana con victoria del equipo rojiblanco

La portada de ESTADIO Deportivo para este domingo 8 de febrero de 2026.@SevillaFC

El temporal de lluvia y fuerte viento que azota en los últimos días a toda Andalucía obligó a aplazar este sábado el partido de LaLiga entre el Sevilla FC y el Girona FC el cual ha sido fijado para este mismo domingo a las 16:15 horas debido a la mejora de las condiciones meteorológicas.

El Real Betis visita al Atlético con ganas de dar la sorpresa después de que el equipo rojiblanco le eliminara esta semana de la Copa del Rey.