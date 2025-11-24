Alineaciones Espanyol - Sevilla: alineaciones confirmadas de RCD Espanyol y Sevilla FC para la jornada 13 de LaLiga EA Sports

Manolo González tiene la baja por lesión de Javi Puado y medita varias opciones en las áreas; por su parte, Matías Almeyda no puede contar con Azpilicueta, Nianzou, Carmona e Isaac Romero, pero ha recuperado muchos efectivos en las últimas sesiones

El RCD Espanyol y el Sevilla FC disputan en la noche de este lunes el último encuentro de la jornada 13 de LaLiga EA Sports. Se trata de un duelo entre dos equipos que empezaron el fin de semana ocupando el sexto y el noveno puesto de la clasificación, respectivamente, y que se celebrará en el RCDE Stadium de Cornellà-El Prat (Barcelona), feudo en el que los nervionenses llevan seis visitas seguidas puntuando con cinco victorias y un empate.

El once del RCD Espanyol: Riedel o Calero y el sistema, dudas de Manolo González

Manolo González sólo tiene la baja por lesión de Javi Puado, aunque Charles Pickel volvió algo tocado de jugar con la selección de la República Democrática del Congo y ha estado entre algodones en las últimas sesiones de la semana. Con todo, la principal duda del técnico del RCD Espanyol está en el acompañante de Leandro Cabrera en el eje de la defensa, donde el alemán Clemens Riedel parecía haberse convertido en fijo hasta que en las últimas citas ha alternado titularidad con Fernando Calero; sin que ninguno de los dos haya estado acertado.

También medita darle continuidad al 1-4-2-3-1 que dibujó ante el Villarreal CF o salir con dos delanteros, lo que implicaría la entrada de Kike García para formar pareja con Roberto Fernández y la caída de uno de los mediocentros: Pol Lozano, Urko González de Zárate o Edu Expósito. Además de Cabrera son fijos Marko Dmitrovic, en la portería; Omar El Hilali y Carlos Romero, como carrileros; o Pere Milla, que suma cuatro tantos este curso partiendo desde el extremo izquierdo.

El once del Sevilla FC: la baja de Carmona y los regresos de Fábio Cardoso, Marcao, Agoumé...

Matías Almeyda ha trabajado bajo mínimos todo el parón pero ha logrado recuperar a muchos efectivos en las últimas sesiones. Con todo, después de tanto tiempo sin jugar, el concurso de Alexis Sánchez se antoja precipitado, al menos de inicio; mientras que cabe esperar que Isaac Romero arranque en el banquillo dejando la punta a Akor Adams. Más probable resulta que pasen de la enfermería al once centrales como Fábio Cardoso y Marcao Teixeira, en una demarcación que sigue en déficit con las bajas confirmadas de César Azpilicueta y Tanguy Nianzou, por lesión, y de José Ángel Carmona, por sanción.

La ausencia en el carril diestro la ocupara Juanlu Sánchez, mientras que el canterano Andrés Castrín tiene posibilidades de disputar el puesto de titular con Cardoso, defendiendo el área de Odysseas Vlachodimos. También puede jugar de inicio Lucien Agoumé, cubriendo la zona ancha junto a Batista Mendy y con Djibril Sow o Peque Fernández; con el catalán o Alfon González junto a Rubén Vargas enganchando con la punta de lanza del ataque.

Alineaciones probables del Espanyol - Sevilla

RCD Espanyol: Dmitrovic; Omar El Hilali, Cabrera, Calero, Romero; Urko, Terrats, Edu Expósito; Pere Milla, Dolan y Kike García.

Sevilla FC: Vlachodimos; Juanlu, Castrín, Marcao, Suazo; Batista Mendy, Sow; Januzaj, Vargas, Peque; y Akor Adams.