El derbi eterno en 'El Barrio de la Alegría': los mil 'memes', la convocatoria desfasada, la esquina del 'Ay, mi madre', Haro y Catalán desencadenados...

Las horas posteriores al 0-2 en el Sánchez-Pizjuán dejan multitud de imágenes para el recuerdo en Heliópolis, con sede móvil por ahora en La Cartuja

Un día después del primer El Gran Derbi del curso 25/26, la mitad verdiblanca de la historia sigue generando imágenes de celebración y alegría. La 'guasa' no se quedó solamente en el 'troleo' a Monchi, sino que la nueva realidad de la rivalidad cainita hispalense estira un triunfo histórico como gusta en el corazón de Andalucía, haciendo bueno aquello de que esto es mucho más que un partido, pues dura como poco desde una semana antes hasta varios días, a veces semanas y meses después. Porque, aunque se enfríe todo un poco, el ganador estará recordando el resultado al perdedor, al menos, hasta que se produzca otro choque de trenes al otro extremo de Sevilla.

El CM verdiblanco, desatado

La ocasión lo merecía y, a buen seguro con mucho trabajo adelantado en carpetas a la espera de ese 0-2, el 'community manager' del Real Betis fue soltando montajes y 'memes' a cual más original para conmemorar el asalto al Ramón Sánchez-Pizjuán: desde Santas Justa y Rufina al polémico cartel de la Cabalgata de Reyes Magos teñidos de verdiblanco, el segundo con únicamente camisetas y regalos béticos para hacer 'sangre'. Pasando por el Demogorgon heliopolitano de 'Stranger Things' acechando La Giralda o dos niñas béticas dando miedo a un niño de rojo en su triciclo como la mítica escena de 'El Resplandor', de Stanley Kubrick. El posado de Sergi Altimira con el marcador de 'La Bombonera' al fondo, las parejas de colombianos o debutantes, el ya famoso saludo en el aire de Ez Abde y un Antony vestido de calle que no quiso perdérselo...

Los consejos de Antony a Pablo García: "Confío en ti cien por cien"

Manu Fajardo, director deportivo del Real Betis, y Antony Matheus dos Santos, uno de los grandes ausentes en verdiblanco, sentados en los prolegómenos del partido en el banquillo visitante del estadio sevillista. Todavía sin público, ambos aleccionan a Pablo García, la absoluta novedad en la alineación inicial de Manuel Pellegrini, sobre la importancia del derbi. El paulista, que ya reconoció públicamente que el de Alcosa merecía "más oportunidades" de las que estaba teniendo, le animaba así: "Es un partido muy especial que empieza por la cabeza. Hay que pelear, estar ahí. Si tú estás (metido) en el partido, tienes que pedir el balón. Yo creo que es un partido especial para ti, ¿eh? Y confío ciento por ciento en ti". Para comérselo.

La icónica y sentida celebración del 0-2 de Altimira desde la esquina entre Fondo y Gol Sur

Los alrededor de 600 béticos concentrados en la esquina entre Fondo y Gol Sur, más alguno más camuflado en los alrededores, vivieron el El Gran Derbi con emoción, desbordada cuando Pablo Fornals y Sergi Altimira marcaron los goles, así como en momentos concretos como la expulsión de Isaac Romero, la suspensión por el lanzamiento de objetos, el abandono de gran parte de la afición local antes de la reanudación... Se viralizó el vídeo de uno de los presentes cuando la falta botada por el castellonense era peinada al alimón entre Ez Abde y Kike Salas para que el catalán apareciese solo en el segundo palo, controlara el balón y rápidamente fusilara de zurda a Odysseas Vlachodimos. Un solitario y reconocible "Ay, ay, mi madre" antecedió a la locura en verdiblanco.

La soledad de Álvaro Valles y su beso al escudo

Casi un año en blanco, mordiéndose la lengua para no hablar mal del presidente de la UD Las Palmas, un Miguel Ángel Ramírez que le trató muy bien hasta que se negó a renovar y, luego, a firmar por quien llegó a ofrecer muchos millones de euros por su traspaso. Álvaro Valles quería volver al Real Betis y esperó, paciente, al verano. Perdiendo dinero, en parte por pagarse un entrenador personal que no pudo evitar que llegara más bajo de ritmo que sus compañeros a la pretemporada. Manuel Pellegrini eligió como titular a Pau López, pero el meta de La Rinconada no se rindió, siguió remando junto al también suplente Adrián San Miguel, porque ese vestuario es definitivamente una familia, y ahora recoge sus frutos. Le lesión del gerundense y la lógica continuidad bajo palos han devuelto la confianza a un porterazo y canterano que recoge los frutos. Inabordable, incluso en fuera de juego, en el Pizjuán, el oleo sobre lienzo del club inmortalizaba su beso al escudo en la soledad de su demarcación, con el resto celebrando uno de los dos goles junto a la esquina donde se encontraban los casi 600 aficionados béticos desplazados.

La convocatoria que se quedó en el limbo

A las 22:30 horas del domingo, casi cuatro después de que terminara El Gran Derbi, el CM del Real Betis cayó en la cuenta de que, con toda la vorágine de las horas previas, no había publicado la convocatoria de Manuel Pellegrini, excepcionalmente retrasada hasta el mismo día del partido a la espera de saber si el tratamiento médico acelerado a Sofyan Amrabat surtía efecto y el de Huizen podía llegar al partido. Para el público en general, la primera noticia al respecto es que no figuraba en el once, conociendo los profesionales de los medios de comunicación por vía interna el del eterno rival y los banquillos por línea interna. Fue entonces cuando descartaron la presencia, incluso testimonial en el segundo tiempo, del pivote internacional por Marruecos. Cuando cayeron en la cuenta, se inmortalizó en los perfiles oficiales de las redes sociales a toro pasado que no estaba entre los 21 seleccionados. ¡A buenas horas!

Haro y Catalán, abrazados con jugadores y directivos en el vestuario visitante del Pizjuán

En el palco, como no podía ser de otra forma, mantuvieron las formas, pero el pitido final, con suspense por la suspensión durante un cuarto de hora de El Gran Derbi por el lanzamiento de objetos desde Gol Norte, desató la euforia también entre los enchaquetados directivos del Real Betis, que fueron cambiando en algunos casos (como el del director deportivo, Manu Fajardo) la corbata por la sudadera oficial prepartido. Joaquín Sánchez a hombros y recordando una celebración como jugador en el mismo sitio fue la antesala de la entrada de Ángel Haro y José Miguel López Catalán a la zona donde jugadores, empleados (se hizo viral la reacción del utillero Antonio Raya, primero sorprendido y luego uniéndose a la fiesta) y técnicos festejaban al ritmo de 'La Morocha'. Luego, presidente y vicepresidente saltaron y rieron mientras sonaba el himno verdiblanco.