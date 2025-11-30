El 'troleo' bético a Monchi tras ganar El Gran Derbi en Nervión: "¡Vamos a cantar el himno!"

El perfil oficial del conjunto heliopolitano, coincidencia o no, recordó la famosa frase del isleño en Almería para acompañar el momento en que sus jugadores celebraban el triunfo con la afición

El CM del Real Betis, como no podía ser de otra forma dada la importancia de la ocasión, estaba desatado tras el partido y, lógicamente, mostró imágenes de la celebración de los futbolistas sobre el césped del Ramón Sánchez-Pizjuán tras el 0-2 de los hombres de Manuel Pellegrini. Hubo espacio para todo: posados curiosos, incluso con la mascota de uno de los patrocinadores, reuniones por países, alusiones en clave rivalidad hispalense a la película 'El Resplandor' de Stanley Kubrick... Siempre con una bandera, la de 'Sevilla es verdiblanca', que sucedió esta vez a la que tanta polémica deparó el año pasado, con el escudo bético tachado (sanciones para José Ángel Carmona, Isaac Romero y Juanlu Sánchez, ruptura de las relaciones oficiales entre los clubes...).

Pero entre tanta algarabía y festejos no pasó desapercibido el 'troleo' a Monchi, que acuñó a principios de la campaña 22/23, la primera de declive de los blanquirrojos, una frase que luego le perseguiría, para bien o para mal. Así, Rodríguez Verdejo saltó al césped del estadio de la UD Almería para calmar a su afición, enfurecida tras la derrota de los entonces hombres de Julen Lopetegui ante un candidato a la permanencia, objetivo por el que acabarían luchando los nervionenses. Una vez arengados los presentes, soltó el ya famoso 'vamos a cantar el himno', que lució a finales de ese curso, con sorna, en el Puskás Arena tras ganar el Sevilla FC su séptima Europa League y salvar ese ejercicio de manera brillante a las órdenes de José Luis Mendilibar. Coincidencia o no (nadie tiene pruebas, pero tampoco dudas), hoy se ha repetido en clave verdiblanca cuando, precisamente, los jugadores béticos lo entonaban junto a los casi 600 hinchas desplazados.

Ánimos desde tierras isleñas: el granito de arena de Monchi

"Ayer, hoy y manana, Forza SFC!!!", escribía Ramón Rodríguez Verdejo en sus perfiles personales de las redes sociales en la víspera de El Gran Derbi de este domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El otrora director deportivo nervionense nunca ha dejado duda alguna al respecto, por lo que añadió su granito de arena en los ánimos al equipo de sus amores desde San Fernando, donde preside al otro club de su alma tras su reciente refundación. El tuit, con más de cuatro mil interacciones, tuvo todo tipo de respuestas, con el paso de las horas cada vez más de béticos burlándose de él o insultándole, cuando era más que esperable, como ha ocurrido en recientes entrevistas (en algunas de ellas siendo muy correcto y elegante ante el eterno rival), su posicionamiento.