Monchi, en clave derbi: sus números, el documental sobre Isco y la renovación de Pellegrini

"Tengo unos números en los derbis de los que pocos pueden presumir. Han sido más de cincuenta y creo que solamente he perdido ocho. Y uno de ellos, el Euroderbi de la 13/14, que no les sirvió para mucho, porque después eliminamos al Real Betis en el partido de vuelta. Me quedo con uno como futbolista, que es el que ganamos el Domingo de Feria. Pero hay tantos... Posiblemente, también el, el que ganamos con Julen Lopetegui y goles de Ocampos y De Jong. Ganamos 1-2; fue el primer derbi mío después de la vuelta de Roma. Hay muchos, también malos, ¿eh? Menos, afortunadamente, porque he perdido menos", rememora en una entrevista con 'Sevilla Actualidad' el ex director deportivo nervionense, Monchi, que analizó otros asuntos importantes en lo referente a la rivalidad hispalense.

"No jugamos solamente con un equipo, sino representando una parte importante de la ciudad, lo que significa para Sevilla, lo que significa el post derbi, lo que es la posibilidad de estar tranquilo hasta el siguiente derbi. En mi época, cuando yo empezaba, además, la rivalidad era mayor, porque la mayoría de los jugadores o muchos eran de Sevilla, habían vivido también derbis en categorías inferiores, con lo cual estaba todavía mucho más incrustado el sentimiento bético y el sentimiento sevillista en los vestuarios. En aquella época, prácticamente ninguno de los dos equipos tenían miras clasificatorias más allá de intentar meterte en Europa, con lo cual ganar o perder un derbi te podía salvar una temporada; estoy hablando de hace treinta y tantos años. Todo eso sí se va acumulando en el cerebro de uno y lo tiene para después utilizarlo cuando ha sido el veterano", zanjaba.

No ha visto el documental sobre Isco

"No, no. He visto en redes sociales, pero no lo he visto; no tengo tiempo, fundamentalmente. Pero no... Por lo que he leído, creo que en la parte del sentimiento verde y blanco ha gustado mucho, con lo cual imagino que será, para la parte del Betis, un documental o una película, exactamente no sé lo que es, interesante... No tengo ni idea, porque no he tenido oportunidad de verlo, pero sí he leído y sí he visto que las críticas de parte de la afición del Betis son buenas, con lo cual imagino que será un buen documental para los béticos, ¿no? Hombre, yo no creo que haya muchos béticos que hayan visto 'La Copa Imposible', por ejemplo. No creo que estén muy contentos de ponerse a ver cómo levanta la copa el Sevilla, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que está hecho para... No solamente para los béticos, a lo mejor para el mundo del fútbol en general. Te digo, pero es que no te puedo opinar porque no, no lo he visto".

La polémica de las banderas tachadas

"Yo creo que, siempre que no se raye con la violencia, yo creo que hay cosas que se tienen que entender, entre comillas. Y yo, la pregunta no me la haría a mí, sevillista, yo se la haría a un bético, o haría una encuesta entre los béticos. Si los béticos se sintieron muy ofendidos porque saliera esa bandera. Te digo yo que el 90% de los béticos lo consideran normal, porque pasa allí y pasa aquí, dentro de un ambiente de euforia después de una victoria. Me acuerdo cuando salió eso de los comentarios en redes sociales de muchos béticos que veían desmesurado, porque ahí también pasan cosas similares".

¿Renovaría a Pellegrini?

"¿Te imaginas que yo digo que no? (ríe) No, yo creo que doctores tienen la Iglesia, ¿no? Y... yo creo que Betis, tanto a nivel institucional con Haro y con Catalán, como a nivel deportivo con Manu y Álvaro, tiene gente que están ahí trabajando, son gente que tienen conocimiento mucho mejor que yo para tomar una decisión. Yo lo sí que puedo decir es que creo que Pellegrini es un magnífico entrenador, un entrenador que tiene un currículum que brilla por sí solo y único. Y que al Betis ha conseguido darle una estabilidad tremenda. A partir de ahí, no tengo ni idea de lo que tienen en la cabeza tanto Pellegrini como entrenador, como el club como institución. No tengo ni idea, no. No me atrevería a opinar".