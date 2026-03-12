Isabel Díaz Ayuso se queda con el Real Betis en Nueva York

La presidenta de la Comunidad de Madrid y el Alcalde de Sevilla han incluido una parada muy especial en sus respectivas agendas por Estados Unidos, ambos dirigentes políticos decidieron disfrutar de la gastronomía de la Peña Bética de Nueva York durante su reciente viaje oficial a la Gran Manzana

El Real Betis no tiene fronteras, justo en el momento en el que los hombres de Manuel Pellegrini se juegan la vida en la Europa League frente al Panathinaikos en la ida de octavos de final de Europa League, la locura por las trece barras ha resonado con fuerza a miles de kilómetros. Concretamente en pleno territorio estadounidense, donde Isabel Díaz Ayuso ha protagonizado la anécdota de la semana al hacerle un inesperado guiño a la parroquia de Heliópolis durante su visita a Nueva York.

La mandataria madrileña aprovechó un hueco en su agenda para visitar el Black Iron , un conocido establecimiento situado en Manhattan. Este local, capitaneado por el hostelero sevillano Víctor Ortega y sus socios Jaime Guardiola, Luis Carlos Pérez y Pedro Ruiz-Ocejo, es un auténtico santuario para los aficionados exiliados. Allí se encuentra la peña número 410 del club verdiblanco, un refugio repleto de bufandas donde las mejores hamburguesas de la ciudad se mezclan con el ambiente de los días de partido.

Encuentro político, guasa en la radio y el taconeo de Sara Baras

La casualidad ha querido que esta parada gastronómica coincidiera con la presencia de José Luis Sanz en la metrópoli norteamericana. El alcalde de Sevilla también se dejó caer por el negocio de sus paisanos, aunque la apretada hoja de ruta de ambos dirigentes impidió que compartieran mesa. El regidor hispalense acudió al templo bético neoyorquino un día antes que la presidenta, por lo que la ansiada foto conjunta entre hamburguesas y banderas tendrá que esperar a una futura ocasión.

Pese a este desencuentro horario, los dos políticos sí mantuvieron posteriormente una reunión institucional y remataron la jornada acudiendo al City Center, allí pudieron disfrutar del enorme talento de la gaditana Sara Baras en el marco del Festival de Flamenco. La anécdota no quedó ahí, ya que el primer edil sevillano tiró de guasa poco después en una intervención radiofónica local, confirmando entre risas que había catado el plato estrella de carne del restaurante verdiblanco: "No estaba mala, no estaba mala", confesó en antena.

Una década exportando la pasión por el escudo

Que un rincón tan singular acabe atrayendo a figuras de este calibre demuestra el brutal arraigo de esta agrupación. La historia de la embajada bética neoyorquina arrancó en marzo de 2012, cuando Rafael Vélez y Sergio Ortega, presidente y vicepresidente de la peña, enviaron toda la documentación a las oficinas del estadio Benito Villamarín. Tras meses de trabajo, el esfuerzo culminó con la inauguración oficial en 2014, consolidando un punto de encuentro vital para la comunidad verdiblanca que reside en la costa este.

Este tipo de episodios certifican que el poder de atracción del cuadro bético sigue cotizando al alza en el panorama internacional. La imagen de políticos españoles rodeados de parafernalia andaluza en el corazón de Estados Unidos demuestra cómo el fútbol sirve como un poderoso puente cultural para los expatriados. Lejos de ser un simple local para ver rodar el balón, este rincón se ha erigido como un auténtico pedazo de Sevilla en plena metrópoli, demostrando que el sentimiento verdiblanco es capaz de hacer piña y plantar su bandera en los escenarios más imponentes del mundo.