El Gobierno solicitirá el cese del gerente de La Cartuja

El Gobierno de España ha pedido la convocatoria de una reunión extraordinaria del consejo de administración del consorcio que gestiona el estadio de La Cartuja de Sevilla para solicitar durante el mismo el cese de su gerente, Daniel Oviedo, quien está siendo investigado en una causa judicial por las obras en el recinto deportivo.

La Dirección General de Patrimonio del Estado ha enviado una carta a la presidenta del consejo de administración del Estadio La Cartuja, en la que comunica que, debido a las "graves informaciones" que han aparecido en la prensa y a la "reciente imputación del gerente", se solicita "la convocatoria a la mayor brevedad de una reunión extraordinaria del Consejo de Administración a fin de que se proporcione a los consejeros información al respecto, así como de poder adoptar las decisiones que procedan".

Desde el Gobierno de Pedro Sánchez aseguran que los representantes de la Administración del Estado en el consejo pedirán formalmente el cese de Daniel Oviedo como gerente del consorcio que gestiona el recinto deportivo sevillano.

Hay que recordar que en dicho consejo de administración la Junta de Andalucía tiene el 44% de la representación; el Gobierno central el 26%; el Ayuntamiento de Sevilla el 15%; la Diputación de Sevilla el 13%, y también tienen participación minoritaria algunos clubes de fútbol sevillano y una empresa.

La Diputación de Sevilla también ha solicitado la convocatoria urgente del consejo de administración del consorcio del Estadio La Cartuja con el mismo propósito que le Gobierno Central.

Carolina España, portavoz del Gobierno andaluz, afirma que la Junta de Andalucía estudia convocar el consejo de administración del consorcio que gestiona La Cartuja y que no descarta que la administración autonómica se persone en el caso judicial que investiga al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales y al exfutbolista Gerard Piqué por el contrato que llevó la Supercopa a Arabia Saudí, en la que está también investigado Daniel Oviedo en una pieza que analiza si obtuvieron un beneficio ilícito tras las obras efectuadas en el campo.

Las obras del estadio se encargaron después de que la UEFA tomase la decisión de que La Cartuja fuera el escenario de algunos partidos de la Eurocopa 2021, una elección que llevó a la empresa pública que gestiona el recinto a solicitar una subvención extraordinaria a la Junta de Andalucía, que aceptó concederla por un importe de 4,9 millones de euros.