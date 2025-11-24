La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 25 de noviembre de 2025

Un buen Sevilla cae ante la efectividad perica en un partido que deja además dos lesionados: Janujaz y Vargas; Antony confía en que el recurso del Betis por su expulsión le permita jugar el derbi mientras que Pau López ya está a punto de volver

- Impotencia

Un Sevilla con buen juego se muestra incapaz ante la portería de un inspirado Dmitrovic pese a disponer de 22 disparos totales; de nuevo errores en la marca o en la salida de balón cuestan goles en contra y para colmo, dos lesionados: Januzaj y Vargas.

- Antony confía en jugar el derbi

El brasileño del Betis reconoce que no puede quitarse de la cabeza la tarjeta roja y espera que el recurso del Betis surta efecto y pueda jugar ante el Sevilla: "Vamos a recurrir, tenemos que intentarlo".

- Pau López acelera su puesta a punto

El Betis comunica que el meta catalán ha dado un paso al frente en su recuperación al trabajar por primera vez sobre el césped, lo que acerca la fecha de su reaparición, que podría ser la próxima semana.

- Barça, Villarreal y Athletic, a escena

Vascos y castellonenses, obligados a ganar ante Slavia y Dortmund para tener opciones de play off; duelo de alto voltaje en Stamford Brigde en busca de las ocho primeras plazas.