Pau López da un paso adelante en el Betis y convierte en factible el gran deseo de Pellegrini

Después del varapalo que supuso el empate con el Girona y, sobre todo, la polémica expulsión que impedirá a Antony disputar el derbi, el Betis anunció en la tarde de este lunes una buena noticia que le encamina hacia el pleno de futbolistas disponibles para Pellegrini.

Así, tras las recuperaciones de Isco, Junior y Ricardo Rodríguez, el único futbolista que permanece en la enfermería es Pau López tras lesionarse en el calentamiento del partido contra el Mallorca. No obstante, el meta ha protagonizado hoy un paso al frente en su puesta a punto que resulta esperanzador tras el contratiempo que supuso el parte médico del catalán.

Pau López, que se pierde seguro el derbi, regresa al césped

Y es que Pau sufre la rotura del tendón del músculo plantar delgado de su pierna derecha que le mantendría alejado de los terrenos de juego un mes como mínimo. Así, ya se ha perdido los partidos contra los baleares, Valencia y Girona en Liga, y ante el Lyon en la Europa League, y tampoco estará con total seguridad ante Utrecht y Sevilla.

Más allá no es descartable su reaparición tanto en cuanto el club ha compartido en sus redes sociales una imagen de Pau López trabajando sobre el césped en solitario durante el día de hoy, en el que el equipo se encuentra de descanso. "De regreso al césped para seguir con la recuperación.¡Vamos, Pau!", señaló el club en su perfil de X -antiguo Twitter- sobre la nueva fase de la puesta a punto del arquero, que podría culminarse a principios de diciembre, según los plazos actuales.

Su incorporación al grupo, próxima

Cabe apuntar que hasta ahora no había pisado césped y había realizado trabajo específico con los readaptadores y fisioterapeutas, y ahora ha comenzado con ejercicios sobre el verde como preludio del trabajo con balón, los ejercicios específicos de porteros y de la incorporación al grupo, lo que podría producirse en la próxima semana.