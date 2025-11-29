Amrabat, la baja que más duele a la afición del Betis

El Betis llegará con bastantes bajas importantes al derbi ante el Sevilla y en ESTADIO hemos querido conocer la más dolorosa para la afición verdiblanca; Amrabat gana por goleada

El Betis afronta este primer derbi de la temporada con una buena situación clasificatoria tanto en LALIGA como en la Europa League. También es cierto que su último partido liguero ante el Girona dejó malas sensaciones por varios motivos. En primer lugar, el resultado. El conjunto verdiblanco volvió a dejarse puntos en el camino ante un rival de la zona baja de la tabla y cada vez ve más lejos la cuarta plaza ante un Villarreal y un Atlético de Madrid que no fallan y ya sacan una gran renta de puntos al quinto clasificado.

En segundo lugar, aparecen las bajas. El Betis perdió a Bellerín y Lo Celso por lesión, ambos se tuvieron que retirar al descanso, y a Antony por una rigurosa sanción que la entidad heliopolitana ha intentado remediar sin éxito ninguno. Tras esas bajas, la ilusión la despertaba la vuelta de Isco y su posible titularidad en el once ante el Sevilla, pero el partido intersemanal europeo dejó peores noticias en la enfermería. Amrabat e Isco acabaron lesionados tras un fuerte choque en una acción fortuita y Manuel Pellegrini se queda sin otras dos piezas claves en el engranaje bético para uno de los partidos más importantes de la temporada, por mucho que, cuando interesa, cada uno quiera quitarle la misma.

Al menos, el choque de la Europa League sí dejó la alegría de una victoria que asciende al Betis a la quinta plaza que daría acceso directo a los octavos de final de la competición, evitando así la ronda de play-off previa que disputarán el resto de clasificados y que daría algo de descanso extra en el calendario verdiblanco. Ante estas bajas, Pellegrini tendrá que optar por un once titular bastante cambiado. Ruibal hará las veces de lateral derecho con casi total seguridad, pero falta por saber como formará el centro del campo y quién ocupará el extremo derecho de Antony.

Amrabat, la baja más dolorosa para el bético

Entre tantas bajas, en ESTADIO hemos querido conocer el sentir de la afición bética con ellas y cuál es la que más cree que puede afectar al equipo en el Sánchez-Pizjuán. Los aficionados tienen clara su decisión y el perfil que más temen perder para este choque. El 58,82% de los votos creen que Amrabat es la peor baja de todas. El marroquí ha caído de pie en Heliópolis y su capacidad de recuperar balones y dar calma en el medio ha enamorado al beticismo. La opción de Isco y Antony le siguen de lejos con un 21,18% y un 20%, respectivamente.