Sentencian al Sevilla: "No hay líder ni conceptos y hay que soportar lo que viene"

Voces autorizadas del sevillismo reflejan el pesimismo generalizado tras la derrota contra el Oviedo al no atisbar un cambio notable con García Plaza ni soluciones a corto plazo: "Está en un lío"

La derrota del Sevilla en el estreno de García Plaza contra el colista y la imagen ofrecida por el equipo ha provocado que las alarmas se disparen definitivamente y cunda el pánico por la tangible amenaza de descender a Segunda división ante el calendario que le resta a los nervionenses.

No en vano, se ha entrado en una fase en que la sensación generalizada es que este Sevilla está abocado al descenso si no produce un cambio drástico que no se atisbó en ningún caso en el Carlos Tartiere. Así voces autorizadas del sevillismo dictaron sentencia tras el choque contra el Oviedo y dibujan un panorama muy negro.

Antonio Álvarez, muy pesimista con la situación del Sevilla

Así, la leyenda nervionense Antonio Álvarez advirtió que apenas se percibió mejoría con García Plaza a los mandos y que los futbolistas están superados por esta situación tan dramática.

"El dato es escalofriante. El Sevilla no tiró entre los tres palos en 96 minutos ante el colista. Vimos a un Sevilla distinto al de Matías, pero no una mejoría. Se jugó menos desde atrás, con balones largos, pero con un solo punta nadie podía darle continuidad al juego y el Sevilla no llegó por banda", apuntó en Canal Sur Radio el exfutbolista y exentrenador nervionense, que se muestra muy pesimista de cara a la recta final del curso, pues, por ahora, no ve una solución.

"A los jugadores les pesa esta situación y la dinámica, lógicamente, te invita a pensar que puede venir algo que ojalá que no venga. Además, ahora vienen una serie de partidos que con esta dinámica y esa falta de confianza del equipo... Cada partido va a ser una batalla bastante dura", apuntó Antonio Álvarez.

Más duro si cabe fue el análisis del exdelantero nervionense Salva Ballesta, que criticó la falta de argumentos del Sevilla y la ausencia de un líder, lo que considera clave para eludir el desastre.

Salva Ballesta ve al Sevilla carente de conceptos y en "un lío"

"Otra vez se vio que este Sevilla tiene carencias en casi todos los conceptos del fútbol. El partido fue muy duro, porque once contra once tampoco dio ninguna muestra de superioridad, de ir a por el partido. No tuvo fútbol y no tiró a puerta", indicó Salva, que lamentó que al Sevilla le hace falta más contundencia y más concentración en el área y que, al igual que Antonio, contempla pocas salidas para este Sevilla.

"La situación es muy complicada, porque veo que en el equipo no hay un líder, no hay esa experiencia en este tipo de situaciones para alzar la voz e intentar sacar al equipo para arriba. El Sevilla está en un lío", apuntó Ballesta, que pidió a los futbolistas nervionenses, que "tengan más cuidado" y no exponerse a "tarjetas absurdas que no vienen a cuento en zonas que en ese momento no son necesarias": "Ahora es momento de agarrarse los machos y soportar lo que viene".