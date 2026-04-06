Nianzou, Giráldez, Pellegrini, Sevilla, Bordalás, Barcelona... La lupa de ESTADIO Deportivo en la jornada 30 de LaLiga EA Sports

Nueva derrota del Sevilla, la ventaja del Barça en el liderato, la racha del Espanyol o nuevas polémicas arbitrales, protagonistas de la jornada 30 en Primera

Casi acabada la jornada 30 en LaLiga EA Sports, aún pendientes del partido de este lunes que cierra la jornada entre el Girona y el Villarreal, sacamos la lupa de ESTADIO Deportivo para analizar que es lo más destacado de este fin de semana en Primera división.

El Barcelona, con su mayor ventaja de la temporada

Los siete puntos con los que el FC Barcelona afrontará las últimas ocho jornadas, después de ganar 1-2 al Atlético de Madrid en el Metropolitano, son la mayor ventaja de toda la temporada del conjunto azulgrana como líder de Primera, cuya mayor renta hasta ahora había sido de cuatro puntos.

Arbeloa lleva más derrotas que Xabi Alonso

El Real Madrid de Álvaro Arbeloa perdió 2-1 contra el Mallorca, en la que es su tercera derrota en once jornadas de LaLiga EA Sports desde que asumió el cargo. Durante la etapa de Xabi Alonso, con 19 partidos en el banquillo, cayó en un duelo menos (dos por tres de ahora), sumó 14 triunfos y cedió tres empates.

Esperanza del Oviedo a costa del Sevilla

El Oviedo, ganador por 1-0 contra el Sevilla, todavía está a siete puntos de la permanencia, pero sueña con la salvación tras dos triunfos en las últimas tres jornadas de LaLiga EA Sports.

El Espanyol sigue sin ganar en 2026

Desde el cambio de año, el Espanyol no ha vuelto a ganar en LaLiga EA Sports. El empate del sábado ante el Betis (0-0) se añadió en esa secuencia frustrante del conjunto blanquiazul, que ha sumado tan solo cinco de los últimos 39 puntos disputados.

En cuanto a los protagonistas de la jornada, el VAR y los árbitros han vuelto a tener un papel importante. Una aparentemente clara tarjeta roja a Gerard Martín, del Barcelona, por una peligrosa entrada a Thiago Almada, fue anulada por el VAR. El árbitro Busquets Ferrer, en el campo, expulsó al jugador azulgrana, pero el videoarbitraje reclamó la presencia del colegiado que, tras ver las imágenes, decidió anular su decisión y cambiar la roja por amarilla. También destacaron las lágrimas de Muriqi. El delantero kosovar se reencontró con la felicidad de marcar el gol de la victoria de su equipo, en el tiempo añadido, ante el Real Madrid. Había sufrido una semana complicada, con la eliminación de su selección para el primer Mundial de su historia, y la jornada anterior falló un penalti. Por eso no pudo contener la emoción y lloró tras el tanto del triunfo.