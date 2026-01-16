El precio de Oso se dispara en el momento de tomar una decisión en el Sevilla

Su notable irrupción en el primer equipo ha propiciado que el valor de mercado del canterano se multiplique por diez y ya adquiera el cariz de cifra millonaria justo cuando Almeyda tiene que tomar una decisión trascendental

La irrupción del canterano Oso en el primer equipo se erige en una de las contadas noticias positivas del Sevilla en la presente temporada por el rendimiento inmediato ofrecido ante los problemas físicos de Gabriel Suazo.

El de Torrevieja ha emergido como una alternativa más que fiable para el chileno hasta el punto de convertirse en los últimos partidos en uno de los principales argumentos nervionenses en ataque por sus continuas subidas, como ocurrió ante el Celta con el único borrón del penalti inocente en la recta final, posiblemente consecuencia del cansancio.

No en vano, ha sido titular en seis de los últimos siete partidos y casi todos los ha completado para sumar un total de 624 minutos, con el saldo de una asistencia y muchos kilómetros recorridos.

Oso ha multiplicado su valor de mercado por diez

Esta notable respuesta al máximo nivel ha repercutido considerablemente en su valor de mercado, que ha experimentado un crecimiento meteórico hasta el punto de multiplicar su precio por diez desde el pasado verano.

De ese modo, la última revisión realizada por la web especializada Transfermarkt, llevada a cabo recientemente, refleja el resultado de la magnífica irrupción de Oso. Tanto es así que a finales de junio estaba tasado en 200.000 euros y ahora ya ha dado el salto a las siete cifras con una cotización que ya se puede calificar de millonaria.

Y es que su valor de mercado ha ascendido hasta los dos millones de euros, lo que, obviamente, repercute en su precio real en el mercado, muy superior al de antes de consolidarse en la elite nacional con la camiseta nervionense. De seguir esta proyección alcanzará 'estatus' de futbolista potencialmente vendible por el Sevilla de cara a obtener una suculenta plusvalía.

Dilema para Almeyda ante el Elche: Oso o Suazo

El rendimiento de Oso genera un dilema a Matías Almeyda ahora que Gabriel Suazo acumula entrenamientos al mismo ritmo que sus compañeros y ya estará disponible para el partido del próximo lunes en el Martínez Valero contra el Elche. El técnico tendrá que decidir si devolver a la titularidad al chileno, hasta su lesión completamente indiscutible, o aprovechar el rendimiento del alicantino y mantenerlo en el carril zurdo. Una decisión para nada baladí que genera una gran duda de cara al once contra los ilicitanos.

Suazo se ha perdido cinco de los últimos seis partidos ligueros, porque reapareció contra el Real Madrid para lesionarse de nuevo en el gemelo. Ahora ya está a disposición del míster, pero con una competencia que antes no tenía.