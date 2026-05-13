Así queda la clasificación de LaLiga EA Sports tras la remontada en La Cerámica

Espanyol y Sevilla dan un paso de gigante hacia la salvación, el Alavés respira y da un salto, quedando por detrás hasta cuatro equipos con 39 puntos (Elche, Mallorca, Levante y Girona), dos de ellos pisando la línea roja

Disputados otros cuatro partidos de la jornada 36 en Primera División, la clasificación sigue completamente loca en los puestos bajos. Una victoria o una derrota cambia por completo la dinámica. De hecho, hay equipos que pueden pasar de pelear por no descender a mirar hacia Europa en apenas un partido. Un territorio raro éste de la Liga, en el que un triunfo sirve tanto para escapar del miedo como para asomarse, de pronto, al balcón europeo.

Con Valencia, Rayo y Girona aún por batirse el cobre en la zona peligrosa, el Sevilla da el salto hasta el décimo puesto y minimiza sus opciones de descenso con 43 puntos gracias a una brillante remontada en La Cerámica. Con un punto menos (42) respira el Espanyol después de un dramático triunfo sobre el Athletic (2-0).

El Alavés da un pasito hacia delante (40) gracias a la victoria sobre el Barça, que dice adiós a su objetivo de los 100 puntos y, por detrás se sitúan Elche, Mallorca, Levante y Girona, todos con 39 puntos, los dos últimos pisando la zona roja y acompañando a un Real Oviedo ya descendido.

Villarreal 2-3 Sevilla: Remontada del Sevilla en La Cerámica

El Sevilla acaricia la permanencia en Primera División tras remontar ante el Villarreal un partido en el que llegó a ir perdiendo 2-0 tras los primeros minutos y en el que impuso su mayor necesidad a la del rival.El conjunto de Luis García Plaza, que suma su tercer triunfo consecutivo, aprovechó la relajación del Villarreal, sin más objetivo que asegurar la tercera plaza, para equilibrar el partido antes del descanso y, en la segunda parte, asestar el golpe definitivo por medio de Akor Adams.

Los castellonenses, que mandaban con un cómodo 2-0 a los veinte minutos, vieron cómo el más urgido cuadro nervionense igualaba antes del descanso y remataba la faena en la reanudación para alcanzar unos 43 puntos que deben valer para salvarse. El equipo de Marcelino sigue siendo tercero pero ya solo tiene tres puntos de margen en su defensa del bronce liguero con el Atlético de Madrid, con quien se enfrentará en la última jornada.

Espanyol 2-0 Athletic: Oxígeno perico en su primer triunfo del año

El Espanyol derrotó al Athletic gracias a goles de Pere Milla y Kike García (2-0), un resultado que da oxígeno al cuadro catalán en un partido que tuvo tintes dramáticos en la lucha, inmerso de lleno en la lucha por la permanencia. El equipo de Ernesto Valverde hizo méritos para cambiar el rumbo del encuentro, firmando tres disparos al poste, pero el anfitrión les superó en puntería.

Los blanquiazules, que no se libraron del suspense hasta la segunda diana de Kike García, suman su primera victoria en este año 2026. Los 'leones' se quedan en tierra de nadie.

Getafe 3-1 Mallorca: El 'Geta' hunde al Mallorca

El Getafe, con un doblete del uruguayo Satriano y con un tanto del argentino Zaid Romero, ganó 3-1 al Mallorca, se asentó en las plazas europeas y comprometió a su rival, al borde de los puestos de descenso después de una jornada repleta de marcadores adversos para sus intereses. El triunfo mantiene a los de Bordalás en la séptima plaza de la clasificación con 48 puntos, dos por detrás del Celta de Vigo.

Los resultados de la jornada pusieron al Mallorca frente al espejo antes siquiera de pisar el césped del Coliseum. Ganaron Levante, Espanyol, Sevilla y Alavés, todos compañeros de fatigas en esa pelea de nervio que es la salvación, donde media docena de equipos viven hacinados en una baldosa.

Alavés 1-0 Barcelona: El Barça se olvida de los 100 puntos

El Alavés de Quique Sánchez Flores mantiene su esperanza y da un paso hacia delante para aferrarse a la máxima categoría gracias a su victoria por la mínima sobre el campeón de Liga. El Barça peleó, pero no tuvo grandes ocasiones de gol en un partido muy trabado ante un rival muy rocoso que le hizo perder su opción de alcanzar los 100 puntos.

Un gol de Ibrahim Diabate en la última jugada de la primera parte agarró a Primera División al Deportivo Alavés ante un Barça que embotelló a los vitorianos en la última media hora, pero no pudo lograr el empate. Con este triunfo, el Alavés sale de un salto de los puestos de descenso y se colocan 15º con 40 puntos.

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