Dani Parejo entra en la historia del Villarreal antes de anunciar su salida

El centrocampista madrileño jugó ante el Sevilla su partido número 268 de amarillo, superando a Jaume Costa, y solo un futbolista de la actual plantilla grogueta le supera en un ilustre 'top 10' de lo más reconocible; el club ya tiene elegido quién será su relevo

Dani Parejo ya es uno de los diez jugadores con más partidos de la historia del Villarreal.Imago

Dani Parejo ya no compite solo contra el reloj de su despedida, también lo hace contra la historia. El centrocampista de Coslada se ha colado por derecho propio entre los diez futbolistas con más partidos oficiales en la historia del Villarreal, una lista reservada a nombres de lo más ilustres.

El ex del Valencia alcanzó ante el Sevilla su partido número 268 con el cuadro amarillo, superando a todo un referente como Jaume Costa. Palabras mayores.

Parejo, legado amarillo

Desde su aterrizaje en 2020, Parejo ha sido un futbolista diferencial en La Cerámica. Su huella está siempre presente en los grandes momentos recientes del club. En la conquista de la Europa League de 2021, en aquella semifinal de Champions de 2022 y en las constantes clasificaciones europeas, hasta tres, que han consolidado al Submarino como un habitual en el escaparate continental. No es casualidad. Es liderazgo.

Dentro del vestuario, su peso también se traduce en números. De la actual plantilla, solo Gerard Moreno -con 320 encuentros-, ha jugado más partidos oficiales.

Un 'top 10' histórico

El primero en esta noble lista es Manu Trigueros, todavía en activo, quien ostenta el récord de 477 partidos de amarillo. Por detrás le siguen Bruno Soriano (425) y Mario Gaspar (424). El siguiente escalón lo lidera Marcos Senna (363), después está Santi Cazorla (334) y Cani (327).

El séptimo en esta virtuosa nómina es Gerard Moreno con 320 partidos, todavía con un año más de contrato, por lo que aspira a superar a varios de los jugadores que están todavía por encima.

El octavo es Rodolfo Arruabarrena con 284 partidos y en el noveno puesto supera ahora Parejo a Jaume Costa (267), ambos por delante de Sergio Asenjo y Javi Venta, que cerraron la cuenta con 258 encuentros de amarillo.

Su futuro, en el aire

Como toda historia, incluso las más influyentes, la de Parejo también encara su recta final. El centrocampista madrileño termina contrato el próximo 30 de junio y, a día de hoy, no hay anuncio oficial sobre su continuidad, por lo que todo apunta a que cerrará su historia en el Villarreal en breve y colgará las botas. Eso sí, por el momento no se habla de renovación ni tampoco de despedida.

A sus casi 37 años, el futbolista de Coslada lleva tiempo preparándose para dar el siguiente paso en su carrera. Se está formando como entrenador, acumulando muchas horas de aprendizaje y dejando señales de que su vínculo con el fútbol se transformará con una nueva andadura en los banquillos.

De puertas hacia afuera no hay nada confirmado, pero la sensación es que el final de su etapa como jugador está muy cerca. Solo falta saber cuándo decidirá hacerlo público. Sustituir a Parejo no será solo una cuestión de buen decidir, será una cuestión de identidad, de saber entender el momento. Lo que sí se sabe es que el club ya se está moviendo en los despachos.

El Villarreal se mueve: Luis Milla, su relevo

Mientras tanto, el Villarreal ya planifica el escenario post-Parejo. Y ahí aparece un nombre subrayado en rojo el nombre de Luis Milla. A sus 31 años, el centrocampista del Getafe es el elegido para recoger el testigo por sapiencia y veteranía, un cambio de ficha interesante en una operación que no será ni mucho menos sencilla.

Milla tiene contrato hasta 2027 y varios grandes clubes tras sus pasos, pero en el Villarreal están en disposición de firmarlo tras asegurar su presencia en la próxima Champions. El jugador, además, ve con buenos ojos el siguiente salto en La Cerámica. La posibilidad de competir en Europa pesa mucho.

Su llegada se convertiría en el primer fichaje de la era Iñigo Pérez, cuyo desembarco en el banquillo sigue pendiente de oficialidad, aunque se da por hecho.