Manuel Vizcaíno deja la presidencia del Cádiz y anuncia la llegada de un nuevo inversor

El máximo dirigente amarillo se marcha tras doce años al frente del club, marcado por la llegada de un nuevo propietario y una fuerte fractura social tras la neuva campaña de abonados que ha dejado un clima hostil en la Tacita de Plata

Manuel Vizcaíno ha dejado de ser presidente del Cádiz CF. El dirigente amarillo anunció su renuncia este viernes, visiblemente emocionado y entre lágrimas, durante una comparecencia que cierra una etapa de doce años al frente de la entidad.

La salida llega en un momento especialmente delicado para el club: tras una temporada muy dura, con críticas de la afición, polémicas por la campaña de abonados y una creciente presión social sobre el proyecto institucional.

Manuel Vizcaíno se despide del Cádiz tras doce años

El Cádiz publicó en su web oficial la carta de despedida de Manuel Vizcaíno, en la que el ya expresidente reconoce que “muchas decisiones podrían haberse tomado de otra manera” y admite que “en ocasiones” no estuvo acertado, aunque defiende que siempre actuó pensando en el club.

Su mensaje tuvo un tono profundamente emocional. “A partir de hoy dejaré de ser presidente. Pero nunca dejaré de ser cadista”, escribió Vizcaíno, que también habló de la llegada de un nuevo inversor como el inicio de “una nueva etapa llena de oportunidades” para la entidad.

El dirigente se marcha dejando una frase que resume el tono de su adiós: “Las personas pasamos. Los cargos son temporales. Pero el Cádiz permanece”. Se cierra así una presidencia intensa, discutida y marcada por años de estabilidad deportiva, pero también por un desgaste creciente en el último tramo.

La salida de Vizcaíno del Cádiz, marcada por la presión social

La dimisión no se entiende sin el clima de los últimos meses. El Cádiz venía de una temporada calificada por el propio Vizcaíno como “muy deficiente” en una rueda de prensa oficial en la que admitió el enfado de una parte de la afición tras el descenso y un curso muy por debajo de las expectativas.

La fractura social se agravó a finales de mayo, cuando la Federación de Peñas Cadistas aprobó un comunicado en el que pedía a Manuel Vizcaíno y Rafael Contreras que dieran “un paso al lado” y vendieran sus acciones. En ese escrito, las peñas hablaban de un proyecto agotado en lo deportivo y criticaban las formas institucionales de los máximos accionistas.

Aquella petición no fue un episodio aislado. La Plataforma 1910, formada por pequeños accionistas y aficionados, también había elevado el tono contra la gestión del club, especialmente en torno a la junta de accionistas, la ampliación de capital y los acuerdos económicos del consejo. El Cádiz vivía así una tensión paralela: la deportiva, por el rendimiento del equipo; y la institucional, por la pérdida de confianza de parte del cadismo.

La campaña de abonados del Cádiz terminó de encender el ambiente con Vizcaíno

El último foco de conflicto llegó con la campaña de abonados 2026/27. La presentación generó una fuerte reacción por los precios y por la reubicación de seguidores en zonas como Fondo Norte y Tribuna Baja del Nuevo Mirandilla, provocando la carta abierta de un grupo de aficionados que denunciaba haber perdido “de un plumazo” sus asientos de toda la vida. En su escrito pedían un compromiso real para seguir juntos en una zona de precios populares y apelaban a la sensibilidad del club con abonados de larga trayectoria.

Ese episodio se sumó a una denuncia de FACUA al propio Cádiz por cobrar los gastos de gestión de renovación a sus abonados. La asociación sostuvo que el club amarillo obliga a sus abonados a asumir un plus añadido al precio base del abono, una práctica por la que ya fue sancionado en campañas anteriores, pidiendo una respuesta más dura a Consumo.

El Cádiz abre una nueva etapa con un nuevo inversor

La renuncia de Vizcaíno deja ahora al Cádiz ante un escenario distinto. El propio expresidente señaló en su carta que la llegada del nuevo inversor debe aportar “ambición, capacidad y recursos” para hacer crecer al club, una frase que apunta directamente al nuevo ciclo que se abre en el Nuevo Mirandilla.

Queda por ver cómo se ordena la transición, quién asumirá el liderazgo institucional y qué papel tendrá el nuevo accionariado en las decisiones deportivas. El Cádiz necesita recomponer su relación con la afición, reconstruir una plantilla competitiva y recuperar estabilidad después de meses hostiles.

Vizcaíno se va entre lágrimas, con un legado que tendrá lecturas opuestas: el presidente que consolidó al Cádiz en el fútbol profesional y lo llevó durante años a Primera división, pero también el dirigente que terminó saliendo en medio de una crisis social evidente. Desde hoy, el club gaditano entra en una nueva etapa.