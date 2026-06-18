Vizcaíno carga contra Ontiveros y el Cádiz enciende a su afición con los nuevos abonos

El presidente cadista señaló con dureza al futbolista durante la presentación de la campaña 2026/2027, marcada por un precio mínimo de 564 euros para nuevas altas

Javier Ontiveros vuelve a estar en el centro del ruido del Cádiz CF. El futbolista, señalado durante la temporada por lesiones, bajo rendimiento y episodios extradeportivos, recibió una crítica durísima de Manuel Vizcaíno en la presentación de la campaña de abonados 2026/2027.

El presidente cadista no esquivó el nombre del centrocampista y elevó el tono en una comparecencia que también dejó otro foco de malestar: el precio de los abonos para el próximo curso, con subidas sensibles para antiguos socios y altas nuevas muy elevadas.

Manuel Vizcaíno critica con dureza a Javier Ontiveros

Manuel Vizcaíno fue tajante cuando le preguntaron por Javier Ontiveros. El presidente del Cádiz dejó claro que no confía en que el jugador vuelva a recuperar el nivel que en su día le convirtió en una pieza diferencial para el conjunto amarillo.

“Estoy convencido de que no va a volver la forma que tuvo. Le ha faltado el respeto a la camiseta y al escudo del Cádiz”, afirmó Vizcaíno durante su comparecencia ante los medios.

El dirigente también recordó el conflicto vivido con Gaizka Garitano, al que defendió públicamente. “Salté en su día porque tengo que apoyar a mi entrenador y Garitano tenía razón”, insistió, antes de dejar una puerta mínima abierta a un cambio que, por sus palabras, no parece esperar.

Ontiveros queda señalado tras otra temporada complicada en Cádiz

Ontiveros ha vivido una campaña difícil, marcada por los problemas físicos y por la pérdida de confianza de buena parte del entorno cadista. Su rendimiento no ha estado cerca de lo esperado y su nombre ha ido acumulando desgaste dentro y fuera del campo.

Vizcaíno fue todavía más lejos en su análisis. “Ojalá me quitara la razón. No va a volver a ser un jugador porque no quiere. Tiene contrato. Igual aparece con 75 kilos, que es su peso, y en los tres primeros partidos hace lo que sabe”, lanzó el presidente.

El Cádiz abre la campaña de abonados con subidas sensibles

La presentación no solo estuvo marcada por Ontiveros. El Cádiz también dio a conocer los detalles de su campaña de abonados 2026/2027, que comenzará el lunes 22 de junio y mantendrá abierto el plazo de renovación hasta el 10 de julio.

El aumento de precios ha generado inquietud entre parte de la afición. Los abonados con más de 15 años de antigüedad en fondos pasarán a pagar 120 euros, cuando el curso anterior abonaban 90.

Las subidas son más acusadas en otras zonas del Nuevo Mirandilla. En Preferencia Alta, un socio veterano pasará de 135 a 249 euros. En Preferencia Baja, de 167,50 a 311. En Tribuna Alta, de 200 a 373. Y en Tribuna Baja, de 285 a 435 euros.

Las nuevas altas del Cádiz alcanzan los 950 euros en Tribuna Baja

El coste para los nuevos abonados también ha encendido el debate. El caso más alto aparece en Tribuna Baja, donde el precio puede alcanzar los 950 euros: 750 euros de carnet más 200 de cuota de alta.

En Preferencia Alta, la nueva alta se sitúa en 564 euros, resultado de los 429 euros del abono y un suplemento de 135 euros. El club mantiene una cuota de alta que ya había aplicado en campañas anteriores. La novedad llega con una compensación en forma de tickets para la cantina, una medida que difícilmente tapa el impacto visual de las cifras para el aficionado que quiera entrar ahora.

Ontiveros y los abonos elevan la presión sobre el Cádiz 2026/2027

La campaña 2026/2027 arranca con un mensaje difícil de equilibrar. El club pide fidelidad a una afición castigada por una mala temporada, pero lo hace con precios más altos y una comparecencia marcada por la dureza del presidente.

Ontiveros queda ante un reto casi extremo. Si sigue en el Cádiz, tendrá que recuperar confianza, forma y conexión con una grada que ha visto cómo su nombre se convertía en foco constante de discusión. El Cádiz, por su parte, necesita que el ruido no devore el inicio del nuevo proyecto. Las palabras de Vizcaíno han marcado el día, pero el verdadero examen llegará cuando la campaña de abonados empiece a medir la respuesta del cadismo.