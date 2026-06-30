FACUA denuncia al Cádiz por su polémica renovación de abonos

Tras la presentación de la nueva campaña de abonados 2026/27 por parte de Manuel Vizcaíno, la asociación de consumidores acusa al club amarillo de reincidir en el cobro obligatorio de gastos de gestión y reclama a Consumo una sanción ejemplar

FACUA denuncia al Cádiz CF por el cobro de gastos de gestión en los abonos@Cadiz_CF

El Cádiz CF vuelve a estar en el foco por su campaña de abonados. FACUA ha presentado una nueva denuncia ante el Servicio Provincial de Consumo de la Junta de Andalucía por el cobro de gastos de gestión en la renovación de los carnés de la temporada 2026/27.

La asociación sostiene que el club amarillo obliga a sus abonados a asumir un plus añadido al precio base del abono, una práctica por la que ya fue sancionado en campañas anteriores. Ahora pide una respuesta más dura por reincidencia y la devolución del dinero cobrado.

FACUA denuncia otra vez al Cádiz CF ante Consumo

El conflicto entre FACUA Cádiz y el Cádiz CF suma un nuevo capítulo. Según ha comunicado la asociación de consumidores, la entidad cadista vuelve a cobrar gastos de gestión obligatorios dentro del proceso de renovación de abonos, pese al precedente sancionador de temporadas pasadas.

La denuncia se ha presentado ante el Servicio Provincial de Consumo de la Junta de Andalucía, el mismo ámbito administrativo que ya intervino en el caso anterior. FACUA entiende que el pago de ese cargo adicional resulta necesario para completar la renovación, por lo que no sería un gasto opcional ni vinculado a un servicio elegido libremente por el usuario.

El matiz es importante. No se discute solo el precio final del abono, sino la forma en la que se añade un concepto extra al proceso. Para la asociación, ese coste no puede trasladarse al abonado cuando la gestión la realiza el propio socio a través de los canales habilitados por el club.

La denuncia llega en un momento sensible para el Cádiz, que acaba de lanzar una campaña de abonados ya marcada por el debate sobre los precios, los tramos de antigüedad y el coste de las nuevas altas.

El Cádiz CF ya fue multado con 63.588 euros por los gastos de gestión

El precedente pesa mucho en esta nueva denuncia. La Junta de Andalucía ya sancionó al Cádiz por el cobro de gastos de gestión en la campaña de abonados de la temporada 2023/24, tras una denuncia presentada por FACUA Cádiz.

La multa ascendió a 63.588,40 euros. Según FACUA, aquella resolución debía servir como aviso suficiente para que el club modificara su sistema de cobro. Sin embargo, la asociación sostiene ahora que la entidad ha mantenido una práctica similar en la campaña 2026/27.

El Cádiz, en la sanción anterior, defendió que su actuación había sido correcta, que la información facilitada al abonado fue clara y que el cobro de esos gastos respondía a costes asociados a las plataformas de pago. La entidad recurrió aquella resolución por la vía administrativa.

Los abonos del Cádiz CF van de 220 a 950 euros esta temporada

El nuevo conflicto se mezcla con una campaña de precios muy observada por la afición cadista. En adultos, las renovaciones sin descuento por antigüedad se mueven entre los 220 euros de los fondos y los 750 euros de Tribuna Baja.

Para los nuevos abonados, el coste sube por la cuota de alta. En ese caso, las nuevas altas van desde los 295 euros en fondos hasta los 950 euros en Tribuna Baja. El tramo intermedio también deja cifras relevantes: 564 euros en Preferencia Alta, 671 en Preferencia Baja, 735 en Tribuna de Preferencia y 843 en Tribuna Alta.

El club presentó su campaña bajo el lema “Juntos como siempre”, con renovaciones abiertas desde el 22 de junio y nuevas altas previstas a partir del 15 de julio. También mantiene particularidades como el abono querubín, la renovación gratuita para socios con 40 años de antigüedad y la exclusión de los partidos de Copa del Rey.

FACUA exige al Cádiz CF devolver el dinero a los abonados

Además, FACUA pide que se garantice la devolución de las cantidades que ya hayan podido pagar los abonados por los gastos de gestión. El argumento de la asociación es directo: si el cobro fue considerado irregular en una campaña anterior, no basta con volver a multar. También hay que evitar que la práctica continúe y reparar el perjuicio económico a los consumidores.

El Cádiz afronta una temporada en la que necesita recuperar ilusión y estabilidad alrededor del Nuevo Mirandilla. Después de años de tensión deportiva, con un descenso a Primera Federación que casi se consuma, sumado al conflicto social, la campaña de abonados debía servir para recomponer parte del vínculo con su afición.

La denuncia de FACUA introduce justo el ruido contrario. El club necesita fidelidad, asistencia y apoyo en la grada, pero vuelve a encontrarse con un debate económico y de consumo que amenaza con marcar el arranque de la temporada en Cádiz.