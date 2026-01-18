El sueño de Manu Lama, hijo de Manolo Lama, con el Granada

El jugador del cuadro andaluz habló para el diario Ideal de la ilusión de su padre por narrarle un partido aunque confiesa el miedo que le provoca por si le da "palos"

Manu Lama ha tenido una trayectoria claramente ascendente desde que el pasado curso debutó en Segunda división con el Granada. Pasó de ser uno de los últimos centrales en los planes de Escribá a convertirse en titular indiscutible, tanto con el valenciano como posteriormente con Pacheta.

El pasado curso participó en 16 encuentros de LaLiga Hypermotion sumándose incluso al ataque con dos goles y una asistencia. Esta temporada, con la segunda vuelta a punto de empezar para el Granada (se medirá al Eibar este próximo lunes) ya ha superado esa cifra de partidos y tiene el contador en 20.

Manu Lama también tiene que 'soportar' el peso que supone su apellido y es que el central es el hijo del periodista Manolo Lama. Al principio era conocido como 'el hijo de Manolo Lama pero sus buenas actuaciones con el Granada le han hecho ganarse el derecho de ser reconocido como Manu Lama. En el Granada ya es uno de los fijos para Pacheta y a excepción de los encuentros de Copa del Rey donde no ha sido titular, el hijo de Manolo Lama es un líder en el cuadro andaluz.

Manu Lama no se fía de la narración de su padre Manolo Lama

Manu Lama habló este domingo para el diario Ideal y como es lógico, el nombre de su padre Manolo Lama apareció entre las preguntas. El central del Granada confesó que habla mucho con su padre de fútbol aunque no siempre del Real Madrid al ser cuestionado sobre si habían comentado el despido de Xabi Alonso en el Santiago Bernabéu: "No, no te creas; hablamos de fútbol, pero no tanto del Real Madrid.. La noticia le pilló recogiéndome en la estación de tren porque subí a Madrid para unos exámenes".

Manolo Lama, un aficionado más del Granada

Que el Granada cuente con Manu Lama ha provocado que su padre Manolo Lama se haya vuelto un aficionado más del conjunto andaluz tal y como confesó el propio jugador: "Sí, sí, me lo pasaron. Le gusta venir a los partidos tanto aquí como fuera siempre que puede, también estar aquí en Granada conmigo". El central confesó que no se fía de la narración de un partido suyo por parte de su padre: "Eso dice, pero no sé si voy a querer yo porque ya le he escuchado un par de veces que me dará palos si lo hace".

El sueño de Manu Lama con el Granada

Manu Lama no esconde que le gustaría subir a Primera con el Granada aunque ahora mismo los de Pacheta están en otra pelea menos agradable como es la de evitar el descenso a Primera RFEF: "Sería un sueño, la verdad. Soy muy feliz en el club", declaró.

Manu Lama estudia periodismo y tiene claro que quiere terminar la carrera que tanta gloria le ha dado a su padre Manolo Lama: "Sí, a distancia en la universidad privada Francisco de Vitoria, en Madrid. Voy poco a poco, sacándome cinco o seis asignaturas por año, pero quiero terminarla. Quién sabe si ejerceré en el futuro". Por último, Manu Lama apostó por la radio como medio predilecto ya que es lo que ha vivido siempre en su casa con su padre: "Los años que podía ir a clase presencial hice prácticas incluso de radio, y la verdad es que es lo que más me tira porque fue lo que mamé en casa. En la tele, por ejemplo, no me veo tanto".