El momento de la compra del Granada ha llegado: "El club vive una situación crítica a nivel financiero"

El nuevo presidente de la entidad nazarí, Ignacio Beristain, ha sido muy claro con la situación económica que atraviesa el equipo en estos momentos

El líder de Segunda División está en la UVI desde el punto de vista económico. Ahora, más que nunca, podría ser el mejor momento para invertir en la compra del Granada CF.

Al menos, así de claro lo ha dejado el nuevo presidente adjunto del conjunto nazarí, Ignacio Beristain, en la rueda de prensa ofrecida este viernes.

El máximo dirigente rojiblanco indicó que el club vive “una situación crítica a nivel financiero”, con pérdidas de veinte millones de euros en las dos últimas temporadas, lo que provoca que la llegada de unos nuevos compradores a la entidad sea algo “necesario”.

Beristain ha expuesto en su primera comparecencia pública desde que ocupa la copresidencia del Granada junto a la china Sophia Yang que su desembarco cuenta con el visto bueno del actual consejo de administración del club y está relacionado con la operación de compra de la entidad por parte del grupo estadounidense BLA.

Sobre la misma dijo que “sigue avanzando” pese a “la complejidad a la que está sujeta, con cuestiones judicializadas y con competencias fuera de España”.

“Todas las partes de la mesa hemos llegado a un principio de acuerdo y la intención es cerrar el tema. Aún no hay cierre formal y se está trabajando en ello. Lo vemos con optimismo fundado desde todas las partes, lo que falta es algo burocrático”, agregó.

“Tenemos un comprador enamorado del club y con determinación de llevar esta operación a buen término. Se está trabajando para que la operación se concrete porque es buena y necesaria para el club y todas las partes están conformes”, sentenció.

Beristain dejó claro que “es urgente, importante y necesaria la entrada de un nuevo inversor por la aportación que tienen que hacer y que está prevista y presupuestada en un plan de inversión a medio y largo plazo. Habrá una inyección económica de los compradores cuando se cierre la operación”, concretó.

Esta futura inversión se produciría, entre otras cosas, porque “las cuentas de las dos últimas temporadas son de diez millones de pérdidas cada una, veinte en total”, esgrimió el nuevo presidente rojiblanco.

“El cambio de control es necesario por la situación crítica del club a nivel financiero. La situación económica es un problema grave que requiere soluciones y planes de acción para que poco a poco cambiemos el rumbo”, subrayó.

El nuevo presidente es consciente de que “la venta de jugadores puede aportar plusvalías que pueden ser interesantes” pero tendrán que hacerlo “de manera planificada sabiendo que cada jugador que vendes ya no está contigo”.

Beristain espera, además, que en breve se puedan retomar las obras de la segunda fase de la Ciudad Deportiva Granada CF y avanzó que el próximo mes comenzarán las mejoras en el Estadio Nuevo Los Cármenes, que a su finalización tendrá un aforo de casi 25.000 espectadores.

Así analiza Pacheta a su próximo rival, el Eibar

El entrenador del Granada, José Rojo ‘Pacheta’, ha calificado este viernes al Eibar, al que visitan los suyos este domingo, como “un equipo con empaque” que tiene “muchos buenos jugadores en todas las líneas”.

El técnico del conjunto andaluz ha confirmado en la rueda de prensa previa a dicho encuentro las bajas del lateral Pau Casadesús, ya en la recta final de recuperación de una lesión muscular que arrastra desde la pretemporada, y del extremo francés Kader Bamba, que estará “fuera unas semanas” también por una lesión muscular.

El preparador rojiblanco comentó sobre el once que jugará ante el cuadro vasco que “no es fácil repetir alineación tres jornadas seguidas” sin confirmar si este domingo habrá una cuarta porque “hay jugadores con dudas y molestias y tenemos que esperar”.

Sobre su rival, destacó que es un equipo “que lleva muchos años en Segunda y tiene mucho empaque”, aparte de contar con “muchos buenos jugadores en todas las líneas”. También del cuadro armero resaltó que “tiene muy buen balón parado y bastante gol”, y que Ipurua es un estadio “en el que pasan cosas".

Por último y sobre el mercado de fichajes recién cerrado, el entrenador del Granada se mostró muy contento con lo que tiene y feliz de que no se haya ido nadie: “Hemos tenido posibilidades en el cierre de mercado de haber traído gente pero no lo veo, estoy con una plantilla muy equilibrada en la que hay dos jugadores por puesto”.